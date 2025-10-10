Zarzycký se vzdá mandátu poslance, za Plzeň chce nadále bojovat jako primátor

„Něco jsem vám slíbil a něco vám dlužím. Je to rozhodnutí, jak naložím s funkcí primátora a s mandátem poslance, který jsem získal díky vám a díky rekordnímu počtu preferenčních hlasů,“ píše Roman Zarzycký na svém facebookovém profilu.
|
Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký
Dodává, že rozhodnutí nebylo jednoduché. „Důvěra od občanů byla obrovská. Já si jí plně uvědomuji, velmi si jí vážím a je to pro mě motor do další práce. Vím, čeho chceme dosáhnout v Plzni a vím, že například v oblasti bezpečnosti to není jen o komunální politice, ale také o změně legislativy, o kterou už přes dva roky usilujeme. Pevně věřím, že s novou vládou se nám k úpravě zákonů otevírá mimořádná příležitost. Udělám pro to všechno a budu za to dál bojovat,“ slibuje primátor.
O problematice bezpečnosti prý už mluvil se svými kolegy a na rozdíl od období vlády Petra Fialy z ODS je nyní v této oblasti optimistou.
„Protože vás mám rád, mám rád Plzeň a mám rád svou rodinu, budu za Plzeň bojovat jako primátor a v horizontu několika dní se vzdám mandátu poslance. Vím, že jsem si dal chvíli na čas, ale bylo fér s tímto nejdříve seznámit kolegy a domluvit se s nimi na věcech, které chci prosadit,“ uzavírá.