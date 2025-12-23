Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Petr Ježek
  12:42
Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání. Obhájce i žalobce nejsou spokojení s listopadovým verdiktem Krajského soudu v Plzni, který obžalovanému uložil výjimečný trest 28 let vězení za činy spáchané s rozmyslem a zvlášť trýznivým způsobem.
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni.

Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni.
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni.
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni.
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni.
Jednačtyřicetiletý Vojtěch Č. je ohrožený trestem v délce 20 až 30 let, případně až doživotím. V kauze jsou podaná už dvě odvolání, vyplývá z oficiální databáze soudních případů. Případem bývalého lékaře Domažlické nemocnice se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

Osmadvacetiletou lékařku doktor podle spisu zabil kvůli tomu, že jeho manželku informovala o tom, že jsou s jejím mužem zase milenci. Manželka vzápětí primáře vyhodila z domova.

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Muž si vzal v garáži pár věcí a odjel do milenčina bytu, od kterého měl klíče. „Nechtěl jsem ji zabít, jen vystrašit,“ hájil se u soudu.

Jenže podle žalobce byla realita úplně jiná. Když žena přišla do bytu, obmotal jí přinesené lano kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ tvrdil i soudu.

Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přece tak moc pomáhal.

„Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr ve své závěrečné řeči.

Poukazoval na to, že lékařka byla spoutaná několik hodin, nemohla se útočníkovi bránit, a mohla tak přemýšlet nad tím, jestli ji zabije, kdy a jak. To podle něj vykazuje znaky vraždy provedené zvlášť trýznivým způsobem.

Doktorův advokát se snažil soud přesvědčit, že šlo o takzvanou prostou vraždu se sazbou maximálně 18 let vězení. „To, že se k ní blížil se sekerou a oběť měla extrémní strach o život, se nepotvrdilo. Vše trvalo 10 až 15 sekund, po první ráně ztratila vědomí,“ popsal v závěrečné řeči obhájce Pavel Zuska.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Po vraždě mladé lékařky obžalovaný podle spisu psal z jejího mobilu a jejím jménem zprávy do práce i jejím blízkým. Poté odjel za rodinnou známou mimo Plzeň, se kterou si prý chtěl popovídat. Tu ale také začal škrtit, svázal ji, rozřezal na ní oblečení. Žena podle spisu přežila shodou náhod.

Bývalý primář se pak vrátil do plzeňského bytu k mrtvé doktorce, tam ho pak zatkla policejní zásahová jednotka. Na poslední chvíli se ještě pořezal na ruce.

Státní zástupce navrhoval obžalovanému výjimečný trest v délce nejméně 25 let, advokát souzeného požadoval pro doktora pobyt ve vězení na výrazně kratší dobu.

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025)
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025)
Krajský soud v Plzni vyměřil Vojtěchu Č. za vraždu s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a za pokus o vraždu a znásilnění výjimečný trest 28 let. (14. listopadu 2025)
Vojtěch Č. odchází ze soudní síně Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj navrhuje za vraždu lékařky provedenou zvlášť trýznivým způsobem minimálně 25letý nepodmíněný trest. (16. října 2025)
Soud se přiklonil na stranu obžaloby. „Vina je jednoznačně prokázaná. Je zjevné, že útok nebyl banální, byl silný, poškozená po něm nebyla poznat. Jeho jednání je nepochopitelné. Jednal na základě mstivého podkladu, jednání bylo plánované, připravené,“ odůvodnila v listopadu výjimečný trest soudkyně Lucie Bočková.

Podle ní byl výjimečný trest na místě. „K jeho doznání soud nepřihlíží, nelitoval činu, ale upřímně litoval jen sám sebe. Lékař má lidi uzdravovat a zachraňovat, ne jim životy brát,“ podotkla soudkyně.

