Předjíždění skončilo srážkou, řidička i děti těžce zraněny. Neměly zapnuté pásy

„Naše jednotka vyjela na vážnou dopravní nehodou k obci Příkosice. Za použití vyprošťovacího nářadí jsme vyprostili zraněnou osobu a předali ZZSPK Rokycany - Radnice,“ informoval na Facebooku Sbor dobrovolných hasičů Mirošov.
„Řidička ročník 1991 jela s vozidlem Škoda Octavia ve směru od obce Vísky na Příkosice,“ sdělila mluvčí krajské policie Eva Červenková.
Podle zjištěných informací řidička předjížděla jiné vozidlo a střetla se s protijedoucí Škodou Fabií.
„Po střetu bylo vozidlo Škoda Octavia odmrštěno do pravého silničního příkopu, kde ještě narazilo do betonové propusti,“ upřesnila Červenková.
Při nehodě utrpěla zranění řidička a dvě nezletilé děti předškolního věku, které stejně jako řidička zřejmě nebyly během jízdy připoutány bezpečnostním pásem.
„Žena utrpěla závažná mnohočetná poranění, která si vyžádala uvedení do umělého spánku, zajištění dýchacích cest a napojení na umělou plicní ventilaci. Následně byla ve vážném stavu transportována na Emergency Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
„Dalšími zraněnými byly dvě děti mladšího školního věku. Jedno z nich utrpělo středně těžké poranění dolní končetiny, druhé středně těžké poranění v oblasti obličeje,“ doplnil Štěpán.
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U řidiče fabie policisté vyloučili požití alkoholu provedenou dechovou zkouškou. U řidičky byl vzhledem k jejím zraněním nařízen odběr krve v nemocnici, výsledek zkoušky policie nesdělila.
Přesnou příčinou a veškerými okolnostmi nehody se zabývají rokycanští policisté.