Když jsem ho pouštěl, chrápal, hájí se koloběžkář souzený za zardoušení motorkáře

Spor motorkáře Antonína M. a koloběžkáře Jana Navrátila, kteří se loni v červenci v noci potkali na silnici mezi Přešticemi a Příchovicemi na Plzeňsku, skončil tragicky. Motorkáři podle spisu vadilo, že Navrátil není na koloběžce při jízdě za tmy osvětlený. Spor vyvrcholil potyčkou, kterou 43letý motorkář nepřežil.

Souzený Jan Navrátil u soudu řekl, že mu motocyklista psychopaticky nadával a celkem třikrát ho srazil z koloběžky. Po poslední a nejsilnější ráně do zátylku vletěl do příkopu. „Už jsem nevěděl, co dělat. On čekal nad příkopem. Když se po mě ohnal, povedlo se mi ho srazit z motorky. Pak jsme se začali prát,“ líčil souzený koloběžkář.

Rvačka se odehrála přímo na silnici. „Když se motorkáři podařilo postavit se na nohy, obžalovaný ho chytil a přetočil. Poškozenému se dostal za záda. Oba spadli na zem. Obžalovaný mu obtočil předloktí kolem krku a kravatou poškozeného rdousil,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová.

Právě při tom měl podle spisu motocyklista několik minut uzavřené dýchací cesty. Souzený muž se u soudu několikrát rozbrečel. Řekl, že muži vážícímu přes metrák a ležícímu na něm držel ruce přitisklé k hrudníku. Zpod něj se vysoukal, až když byl sok klidný.

„Když jsem ho pouštěl, chrápal. Měl jsme za to, že je v takovém navátém stavu, že ho to uspalo. I proto jsem se nebál odjet,“ vysvětloval soudcům, proč když na místo přijely dvě dívky, skočil na koloběžku a odjel na ní pryč. Dodal, že před tím na oslavě vypil dvě piva.

Zlomená jazylka a poškozené chrupavky

Soudní lékař Jiří Hladík dnes vysvětloval, že při první obhlídce mrtvého viděl na těle sytě fialové skvrny, krevní výronky v očích i další znaky svědčící pro rdoušení. Při pitvě pak odhalili zlomenou jazylku a poškození chrupavek. „To je typické pro rdoušení, zmáčknutí krku rukou nebo rukama,“ vysvětloval znalec.

Rdoušení trvá i minuty a dojde při něm ke stlačení povrchních žil na krku a zastaví se její odtok. Nastává otok plic a mozku. Znalec uvedl, že smrti u rdoušeného předcházejí křeče, muže tam být chrčení i lapavé dýchání. „Dechová činnost ustává. Vypadá to, že je člověk mrtvý. Po několika vteřinách může dojít k ještě několika vdechům. Laik si může říct, že je to dobré,“ vysvětloval znalec.

Souzeného prý nenapadlo, že by druhému muži mohlo jít o život. „Vůbec si nepamatuju, že bych ho držel pod krkem,“ řekl Navrátil.

Obžalovanému hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až 16 let vězení.