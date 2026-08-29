Řidička z dosud nezjištěných příčin vyjela vpravo mimo dálnici, kde prorazila vozem svodidla a následně havarovala v travnatém příkopu, uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová.
„Při dopravní nehodě utrpěla řidička (ročník 1992) vážná zranění, kterým na místě podlehla. Při havárii utrpěla zranění i její spolujezdkyně (ročník 1993), která byla v péči záchranářů leteckou záchranou službou dopravena do nemocnice. Obě ženy byly cizí státní příslušnosti a jejich rodiny budou vyrozuměny cestou zastupitelského úřadu,“ uvedla mluvčí.
Dálnice byla kvůli vyšetřování nehody a likvidaci následků uzavřena až do časných ranních hodin. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému včetně letecké záchranné služby a se zadokumentováním nehody pomáhaly drony. Přesnou příčinou a okolnostmi havárie se nyní zabývají rokycanští kriminalisté.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz