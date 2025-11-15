Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Petr Ježek
  19:11
Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Luboš Bouček řekl, že po nahlášení nešťastné události na místo okamžitě zamířily jejich výjezdové skupiny. „Při bližším ohledání na místě bylo u muže zjištěno poranění neslučitelné se životem a náš lékař konstatoval exitus,“ uvedl Bouček. Záchranáře tak na místě vystřídal koroner.

Policisté zjišťují, co přesně se při honu stalo. „V tuto chvíli se zabýváme na Stříbrsku případem muže, který utrpěl střelné poranění. Na místě mu podlehl. Věc si převzali kriminalisté a zjišťují všechny okolnosti případu,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Při podobných tragédiích na honech policisté obvykle posílají na balistická zkoumání myslivců, aby s jistotou věděli, ze které zbraně vyšel výstřel. Zároveň účastníky podrobují testům na alkohol.

Sami myslivci se snaží podobným případům předcházet nejen opakováním bezpečnostních pravidel před každým lovem, ale například používání výrazných reflexních prvků na oblečení.

Vstoupit do diskuse (59 příspěvků)

