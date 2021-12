Soud zpřísnil trest recidivistovi, který střílel plynovkou na policisty

Zpřísnění trestu potvrdila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná. Rozsudek je pravomocný.

Několik výstřelů třesklo na velkém parkovišti u hlavního tahu na Karlovy Vary a nedaleko autobusových zastávek v Kralovické ulici loni 30. října. Dva kriminalisté tam objevili odstavený Fiat Punto, který byl hlášený jako kradený.

„Volal jsem operačnímu důstojníkovi kvůli zajištění vozu, když k nám přijížděl golf. Kolega, který tam byl se mnou, se na něj podíval a řekl: To je on! Jak šel k autu, křičel: Kriminální policie, ven z auta! Stoupl si před vůz a bouchl do kapoty. Řidič asi zpanikařil. Chtěl odcouvat, ale chcíplo mu to. Pak vycouval. Najednou auto zastavilo, vzadu se otevřely dveře. Muž se vyhoupl nahoru a střílel směrem na mne. Začal jsem couvat a střelbu opětoval,“ popsal kriminalista.

Jedna z policejních střel zasáhla do nohy 21letou spolujezdkyni v ujíždějícím golfu. Auto odstavili o několik stovek metrů dál. Hrdlička odnesl zraněnou do nedalekého bytu, kde bydlel jeho známý. Pak volali záchranku, tam se nechal Hrdlička zatknout.

Řidič golfu utekl, po několika hodinách se přišel sám udat.

Hrdlička u soudu vysvětloval, že mu známý z kriminálu nabídl levné auto a jeli pro něj do Plzně. „Byl jsem propuštěný na podmínku. Věděl jsem, že když něco provedu, půjdu zpátky. Já jsem nekradl. Dělám všechno proto, abych se zpátky do vězení nedostal,“ tvrdil na jaře u soudu dvaačtyřicetiletý muž.

V Plzni na Lochotíně se střílelo (30. 10. 2020)

30. října 2020

O tom, že by punto nebo i golf, kterým jeli z Klatov do Plzně, byly kradené, prý nevěděl.

„Najednou vyběhli k autu nějací dva muži a začali lomcovat s dveřmi. Vůbec jsem nevěděl, o co jde. Cítil jsem se napaden, nebylo mi příjemně. Chtěl jsem jim to vysvětlit. Přetahovali jsme se. Řekl jsem si o plynovku a demonstrativně vystřelil do vzduchu. Spolujezdkyně mi pak řekla, že jsem ji postřelil. Ale to já nebyl,“ tvrdil obžalovaný.

V létě poslali recidivistu Hrdličku soudci Okresního soudu Plzeň-město za výtržnictví na 16 měsíců za mříže. Státní zástupce požadoval přísnější trest, proto hned podal odvolání.

Před několika dny odvolací soud původní rozsudek zrušil. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví obžalovaného nakonec rozhodli o prodloužení pobytu ve vězení s ostrahou na 20 měsíců. Státu propadne plynová pistole.

Muž stojí před soudem za střelbu na policisty (30. 4. 2021)