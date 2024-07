Zubařka zdolala sedm nejvyšších hor světa, tu nejlehčí si nechala nakonec

„I když je dnes jako nejvyšší hora Evropy brán Mont Blanc, tak podle Messnerova seznamu do Seven Summits neboli Koruny planety patří nejvyšší vrchol Kavkazu ležící na hranici Evropy a Asie. Pro mě je jeho seznam svatý, takže jsem věděla, že pokud opravdu chci mít všech sedm vrcholů a pomyslný titul jakkoli nezpochybnitelný, tak na Elbrus prostě musím. Všichni se mi tu smáli, že ten nejlehčí kopec mám až nakonec, protože tady se většinou začíná,“ usmála se po vyprávění o zisku Koruny planety horolezkyně. Ten mimochodem získala necelý týden po padesátých narozeninách.

Eva Perglerová se po svých výkonech řadí mezi špičku českých horolezců, kteří Seven Summits dokázali získat. Je totiž v pořadí sedmým Čechem a druhou ženou s českými kořeny. Tou první se před deseti lety stala Renata Chlumská, švédská rodačka, která díky českým rodičům má od narození také české občanství. Zubařka z Plzeňska je tak první ryze českou horolezkyní, která Korunu planety získala.

Sen si začala plnit v roce 1997

„Lezu skoro třicet let, většina mých kopců není tak známá jako vrcholy Seven Summits, ale jsou stejně krásné, některé i krásnější. Všude jsem zažila něco, co mě posunulo dál,“ ohlédla se za svým koníčkem Perglerová.

Horolezeckou výzvu zdolat nejvyšší hory na sedmi kontinentech světa uzavřela 4. července v 7.30 hodin na 5 642 metrů vysokém Elbrusu. Svůj výstup z base campu ve výšce 3 800 metrů začala necelou hodinu před půlnocí předchozího dne.

Začátek teď už splněného snu získat Korunu planety se začal psát už v roce 1997, kdy vystoupala na Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky. „Byla to neskutečná příroda a díky příběhu lvice Elsy i splnění dětského snu. Tahle cesta mě úplně dostala. Hned jsem věděla, že budu cestovat celý život,“ popsala zlomový moment přeštická zubařka.

O dva roky později následoval Mont Blanc. „To pro mě bylo první opravdické lezení. Právě tady jsem objevila ten pravý horolezecký svět.“

Na třetí horu Carstensz Pyramid, vrchol Austrálie a Oceánie, si počkala čtrnáct let. Ale stálo to za to. „Trek k hoře přes území domorodých kmenů, kde doba kamenná stále trvá, je mojí srdeční záležitostí,“ vzpomínala na rok 2013.

Než vystoupala na nejvyšší horu planety, Mont Everest, zdolala nejvyšší vrchol Jižní Ameriky Aconcaguu. „To byla tréninková hora. Potřebovala jsem vědět, co se mnou udělá skoro sedm tisíc výškových metrů. Všechno to klaplo na jedničku s hvězdičkou a tím se otevřela cesta na Everest,“ svěřila se horolezkyně a dodala, že dlouho přemýšlela, jestli je na něj dostatečně připravená.

Nejvyšší horu světa zdolala loni v květnu. Stala se tak historicky třetí Českou, která na nejvyšším bodě planety stanula. Pak už věci nabraly rychlý spád. Na přelomu roku dobyla Jižní pól a v lednu vystoupala na Vinson Massif, nejvyšší horu Antarktidy.

V červnu pak vystoupala na severoamerickou horu Mount McKinley. Přiznala, že to byl pro ni jeden z nejhorších kopců. „Tak drsné podmínky jsem nezažila. Zamrzaly mi řasy k sobě, vichřice mi stan připlácla na obličej a na hřebínku jsem si musela lehnout, aby mě to neodfouklo. Antarktida byla proti tomu dovolená u moře,“ vraceli se jí vzpomínky.

I když zdolala všechny vrcholy, tím pro ni dobrodružství nekončí. „Jsem v horách šťastná a samozřejmě už mám vymyšlenou další akci, protože ne vrchol, ale cesta je cíl,“ uzavřela s otazníkem pro čtenáře novopečená držitelka pomyslného titulu Koruna planety.

