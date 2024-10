ŘSD vybere firmu, která postaví 5,2 kilometru dlouhý obchvat Přeštic

„Cenově nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Valcano, Duna Aszfalt a silnice Klatovy za nabídkovou cenu 788,37 milionu korun bez DPH. Tato částka je 59 procent předpokladu projektantů. Na stavbu délky 5,2 kilometru je vydáno stavební povolení, které je v právní moci,“ informoval na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V šesti obálkách byly nabízené takové částky, že jsou brané jako s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

Šéf plzeňského zastoupení ŘSD Miroslav Blabol potvrdil, že teď budou nabídky komplexně hodnotit. „Do konce letošního roku bychom rádi uzavřeli smlouvu o dílo, aby příští rok na jaře začala stavba,“ řekl Blabol.

Obchvat Přeštic bude začínat v místě, kde dnes auta přejíždějí u mimoúrovňové křižovatky na Dolní Lukavici a Dnešice na původní silnici Plzeň – Přeštice. Obchvat Přeštic je už plánovaný jako klasická silnice s jedním pruhem pro každý směr.

Na trase od Plzně auta nejprve po mostě pojedou nad železniční tratí Plzeň – Klatovy, pak bude následovat mimoúrovňová křižovatka se silnicí z Přeštic do Žerovice a dál na Stod. Pak auta podjedou most se silnicí z Přeštic na Skočice, následovat bude nad obchvatem most se železniční tratí na Klatovy a na dlouhé rovince mezi Přešticemi a Lužany se auta napojí na původní silnici směrem na Klatovy. Stavba 5 264 metrů dlouhého obchvatu by měla trvat přibližně 2,5 roku.

O tom, jak jediná bouračka dokáže zablokovat průjezd Přešticemi, se na začátku září osobně přesvědčil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Mířil na právě zprovozněnou první část obchvatu Klatov, když kvůli ranní srážce jiných aut mezi čerpacími stanicemi na třídě 1. máje, která je součástí průtahu, zůstalo jeho auto mezi dalšími vozy v koloně na příjezdu do Přeštic. V opačném směru se kolona táhla přes celé město.

Podle přeštického starosty Tomáše Chmelíka se dopravní situace ve městě zlepší až po plném zprovoznění obchvatu. „Je dobrá zpráva, že se stavba blíží. Přímo v trase budoucího obchvatu už probíhá archeologický průzkum, už se tam pohybuje technika. Lidé mají radost, že se tam už něco děje,“ podotkl Chmelík na začátku září.

V současné době ucpávají průjezd Přešticemi nejen auta na hlavní trase z Plzně do Klatov a dál na Šumavu. Kvůli přestavbě nebezpečné zatáčky s křižovatkou u Kláštera poblíž Nepomuku na trase Plzeň – České Budějovice je pro nákladní auta a kamiony nastavená téměř 50 kilometrů dlouhá objížďka právě přes Přeštice. „Je tu takový trychtýř, kdy se k dopravě mezi Plzní a Klatovy přidávají ještě auta z objížďky od Nepomuku. U nás se to sbíhá a doprava stojí ještě daleko víc,“ shrnul před měsícem starosta Tomáš Chmelík.