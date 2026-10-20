Neštěstí se stalo po poledni. „Z dosud zjištěných informací vyplývá, že muž ročník 1965 během sekání trávy sjel z dosud nezjištěných příčin zahradním traktůrkem z kamenné zídky a dopadl na vedlejší cestu,“ popsala policejní mluvčí Eva Červenková.
Muž se při pádu ze zhruba třímetrové výšky vážně zranil, přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci.
„U závažného úrazu poskytovali první pomoc kolegové od policie, hasiči a first responder z řad našich zaměstnanců ve svém volnu. Po příjezdu našich záchranářů bylo společně nadále pokračováno v rozšířené kardiopulmonální resuscitaci. Nicméně zranění, které muž po pádu utrpěl, bylo bohužel fatální, a náš lékař tak musel i přes veškeré úsilí všech zúčastněných konstatovat smrt a na místo byl povolán koroner,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.
Podle serveru Novinky.cz šlo o zaměstnance města, který sekal trávu u kostela.
Policisté u zemřelého muže nařídili soudní pitvu. „Šetřením události se zabývají policisté z územního odboru Plzeň-venkov,“ dodala Červenková.