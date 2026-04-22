Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Petr Ježek
  11:33
Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže práce nabraly zpoždění, archeologové v trase nové silnice našli spoustu pozůstatků po činnosti lidí před mnoha stovkami let.

„Silnice je ve výstavbě přesně jeden rok a jeden měsíc, termín zprovoznění je v září roku 2027,“ informoval v úterý na staveništi mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

V současnosti specialisté kompletují ocelový železniční most na významné trati Plzeň–Klatovy, pod kterým budou v budoucnu jezdit auta. Všech jeho devět dílů postupně navezly kamiony zajišťující přepravu nadměrných nákladů. Jeřáb v minulém týdnu jednotlivé díly usadil na svá místa. Teď je na svářečích, aby vše důkladně pospojovali. Mají na to několik týdnů.

„Právě v těchto místech probíhaly rozsáhlé archeoprůzkumy, které se bohužel dost výrazně protáhly. Původně jsme měli vyjednanou výluku na trati Plzeň–Klatovy už na loňský rok, ale kvůli situaci, která tu nastala, jsme museli vyjednat nový termín na letošní rok. Teď tu vlaky nejezdí, takže jsme mohli odstranit původní část trati, navézt komponenty mostu a konstrukci usadit do trati. Výluka je plánovaná do 28. června,“ vypočítal Rýdl.

Začala stavba obchvatu Přeštic, na dvou místech překoná železniční trať

Na obou koncích konstrukce mostu je několik metrů prázdného odtěženého prostoru, v navazujících částech trati jsou vytrhané koleje i sundané trolejové vedení.

Konstrukce mostu je už nyní asi tři metry nad úrovní terénu, ale budoucí silnice bude pod ním mnohem hlouběji. „Musíme tu odtěžit ještě velké množství zeminy, v tomto místě musíme ještě o šest metrů hlouběji. Doufáme, že s koncem letošního roku skončí i komplikace spojené se stavbou pro město Přeštice a jeho obyvatele, aby lidé měli po dvou letech klid,“ řekl manažer projektu Martin Hofírek ze společnosti Valcano.

Na budování silnice, která odvede z centra Přeštic přes 10 tisíc aut, která přes město každý den jen projíždějí, se každodenně podílí nejméně 200 lidí. Nákladní auta neustále odvážejí vytěženou zeminu.

„Na stavbě se celkem vytěží přibližně milion kubických metrů, dalšího půl milionu kubíků materiálu se sem musí dovézt. Když si to přepočítáte na nákladní auta, jsou to obrovská množství, která tu musejí každý den projet,“ podotkl Hofírek.

I když z Přeštic do sousedních Skočic jsou to po silnici zhruba dva kilometry, teď kvůli stavbě obchvatu je tahle silnice uzavřená. Místní musejí do Přeštic jezdit po mnohonásobně delší objížďce. Tam, kde se silnice kříží s budovaným obchvatem, je odbagrované obrovské množství zeminy.

V květnu tu stavbaři začnou budovat nový silniční most nad obchvatem, v polovině prázdnin by se měl otevřít pro veškerou dopravu. Ve směru od Plzně budou auta najíždět na obchvat Přeštic v místě, kde dnes končí dálniční přivaděč.

Obchvat samotný bude mít pro každý směr jeden jízdní pruh. Ve směru na Klatovy budou auta sjíždět na stávající silnici první třídy mezi Přešticemi a Lužany. Celková cena výstavby obchvatu je na hranici 800 milionů korun.

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu zpoždění. (21. dubna 2026)
Celková cena výstavby obchvatu Přeštic je na hranici 800 milionů korun. (21. dubna 2026)
Celková cena výstavby obchvatu Přeštic je na hranici 800 milionů korun. (21. dubna 2026)
Celková cena výstavby obchvatu Přeštic je na hranici 800 milionů korun. (21. dubna 2026)
