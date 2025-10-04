V obci na Rokycansku museli přerušit volby kvůli hořící popelnici

Ve Strašicích na Rokycansku museli kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, v sobotu ráno přerušit volby. Požár byl nahlášený kolem čtvrt na devět.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Komise zabezpečila místnost a všichni museli opustit budovu. Když hasiči uhasili oheň a místo zkontrolovali termokamerou, všichni mohli vrátit zpět a volby pokračovaly.

Podle Jana Nového z Krajského úřadu Plzeňského kraje je na rozhodnutí komise, zda využijí možnost ponechat volební místnost otevřenou i po 14. hodině a nahradí tak čas, po kterou musela být místnost uzavřena po dobu zásahu hasičů.

Zavládne u SPOLU euforie, nebo smutek? Dozví se to tam, kde naposledy slavilo

„Ověřovali jsme to u komise. Volební účast je tam tak vysoká, že rozhodli o uzavření místnosti přesně ve 14 hodin,“ upozornil Jan Nový.

Ten dodal, že volební účast je vysoká v celém Plzeňském kraji. Podle informací od komisí v některých volebních místnostech mělo v průběhu dopoledne odvoleno 60 až 70 procent zapsaných voličů, upřesnil Jan Nový.

