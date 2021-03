Nic jsem neudělal, tvrdí mladík obžalovaný z přepadení a zranění seniorky

Zraněná důchodkyně se u soudu nechtěla s obžalovaným ze strachu vůbec potkat. Proto po dobu jejího výslechu musel být souzený Jiří Č. na chodbě. Obžalovaný tvrdí, že on nic neudělal, že došlo k záměně pachatele.



Oběť přepadení uvedla, že loni 9. března odpoledne šla s nákupem domů. Tašku nesla v levé ruce. Ulice byla prázdná, nikoho kolem sebe neviděla.



„Musel to být tichošlápek, vůbec nic jsem neslyšela. Najednou mi někdo vytrhl nákupní tašku z levé ruky. Bylo to tak velké trhnutí, že jsem upadla na levou stranu. Měla jsem zraněné čelo, bradu, koleno. Okamžitě mě strašně začala bolet levá ruka. Vstala jsem a otočila se. Viděla jsem chlapa, jak rychle utíká s mojí taškou pryč. Snažila jsem se rozběhnout, ale on utíkal strašně rychle,“ popisovala starší žena.

Poté začala volat o pomoc. „On se mi někam ztratil. Pak vyšla z jednoho domu paní, řekla jsem jí, co se stalo. Přinesla mi židli, udělalo se mi špatně. Po chvíli přišel pán, kterého jsem předtím neviděla. Říkal, že viděl chlapíka, jak se chvatně přehrabuje v tašce a že mu ji vytrhl a abych se do ní podívala, zda něco nechybí. Prohlédla jsem tašku, bylo v ní všechno. Peněženka byla až dole pod nákupem, k té se pachatel nedostal,“ popisovala u soudu žena.

Podle ní měl utíkající pachatel tmavé vlasy a tmavé oblečení.

Nic jsem neudělal, došlo k záměně pachatele

Obžalovaný třiadvacetiletý Jiří Č., který má na noze už téměř rok elektronický hlídací náramek, popírá, že by měl s přepadením ženy cokoli společného.

Podle svých slov seděl na schodech u panelového domu a kouřil ubaleného jointa s marihuanou, kterou nedlouho předtím koupil. V tom zpoza rohu vyběhl vyšší muž a kousek od něj odhodil do křoví kabelku a dál utíkal.

„Ze zvědavosti jsem vstal a šel se na ni podívat. V tom tam přibíhal nějaký muž a křičel, abych ji položil a zůstal stát. Nestačil jsem se do ní ani podívat. Chtěl jsem odejít, pak jsem utíkal. Přelezl jsem hradbu, na ní jsem chvíli zůstal sedět. Chtěl jsem mu to vysvětlit. On mě ale chytil za popruh od batohu na rameni. Vysmekl jsem se mu, a odešel pryč,“ uvedl obžalovaný muž.

Podle svých slov nevěděl nic o tom, že o kus dál došlo k přepadení seniorky.

Asi po měsíci mu volal kamarád, že se na internetové stránce objevily fotografie hledaného muže ve žluté bundě, a jestli to není on.

„Psali, že hledají důležitého svědka. Byly to záběry z kamery z obchodu a pak před úřadem. Volal jsem na linku 158, dovolal jsem se někam do Pardubického kraje. Řekli mi, ať jdu v pondělí na obvodní oddělení. Když jsem tam přišel, přijeli komisaři a jednali se mnou od začátku jako s pachatelem. Zavřenej jsem byl 72 hodin, pak jsem po vazebním zasedání dostal na nohu náramek,“ popsal obžalovaný muž.

Podle státní zástupkyně si přepadená žena nebyla schopná první čtyři týdny po činu nic udělat sama a byla plně odkázaná jen na pomoc ostatních. V dalších dvou týdnech jí museli výrazně pomáhat.

S rukou musí dlouhodobě rehabilitovat. „Od té události mám pořád strach, jestli za mnou někdo nejde,“ vysvětlila oběť přepadení. Soud dál pokračuje výslechy svědků.