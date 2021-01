Barmana praštili dřevěným hranolem do hlavy, soud poslal lupiče do vězení

Krajský soud v Plzni poslal do vězení dva muže, kteří loni v červenci přepadli hernu v Holýšově na Domažlicku. Mladší z lupičů praštil dřevěným hranolem barmana do hlavy, až upadl do bezvědomí. Prošacovali ho, ukradli peníze a utekli.