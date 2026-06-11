Největší investice v historii nemocnice. V Plzni začala stavba pavilonu chirurgie

„Bude dostupná pro všechny pacienty, kteří budou potřebovat chirurgickou péči základních chirurgických oborů. Bude tam 450 lůžek, 11 zákrokových a operačních sálů, obrovská emergency pro chirurgické pacienty a pacienty v ohrožení života,“ popsal ředitel Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Václav Šimánek.
Pokračoval, že velkou zajímavostí je, že na střeše bude heliport a uvnitř rychlovýtahy. „Pacienta, který bude potřebovat urgentní péči, během několika málo minut dopraví na urgentní příjem, případně na operační sál,“ dodal Šimánek.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO, který se čtvrtečního slavnostního zahájení výstavby účastnil, připomenul, že o pavilonu vláda jednala od roku 2017. „Nebylo to úplně snadné. Byly tam porodní bolesti. Je to největší investice v historii této nemocnice. Za státního rozpočtu jdou zhruba tři miliardy, zbytek z vlastních zdrojů nemocnice,“ sdělil ministr.
Nový pavilon podle Vojtěcha bude klíčovým zdravotnickým pracovištěm pro celý region, protože v pavilonu bude koncentrovaná chirurgická péče. „Tak, aby pacienti nemuseli být někam převáženi,“ prohlásil.
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Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře
Premiér Andrej Babiš z ANO při zahájení stavby prohlásil, že zdravotnictví patří k prioritám vlády. „Ve zdravotnictví máme strašně moc projektů. Můžete se spolehnout, že to máme na prvním místě,“ uvedl předseda vlády.
Ředitel Šimánek uvedl, že v novém objektu budou například klinika anestezie a resuscitace, chirurgická klinika, urologická klinika, neurochirurgická klinika a klinika ortopedie a traumatologie.
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Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS
Premiér po návštěvě areálu FN zajel také do firmy Škoda JS v Plzni, která je tradičním dodavatelem součástí jaderných elektráren a servisu. Usiluje také o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren.
Před nedávnem si britská společnost Rolls-Royce vybrala Škodu JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů.
Andrej Babiš navštívil také plzeňskou Doosan Škoda Power. Odpoledne má v plánu ještě návštěvu firmy Workpress Aviation a vpodvečer ho čeká setkání s občany.