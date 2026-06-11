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Největší investice v historii nemocnice. V Plzni začala stavba pavilonu chirurgie

Jaroslav Nedvěd
  15:06
Historicky svou největší investici za zhruba 4,3 miliardy korun do výstavby pavilonu chirurgických oborů zahájila Fakultní nemocnice Plzeň. Podle jejího ředitele Václava Šimánka bude mít nová budova 12 nadzemních podlaží a má být hotová do konce roku 2029.

„Bude dostupná pro všechny pacienty, kteří budou potřebovat chirurgickou péči základních chirurgických oborů. Bude tam 450 lůžek, 11 zákrokových a operačních sálů, obrovská emergency pro chirurgické pacienty a pacienty v ohrožení života,“ popsal ředitel Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Václav Šimánek.

Zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín za 4,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. (11. června 2026)
Zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín za 4,3 miliardy korun se účastnil také premiér Andrej Babiš. (11. června 2026)
Zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín za 4,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. (11. června 2026)
Zahájení stavby pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín za 4,3 miliardy korun se dnes účastnil i premiér Andrej Babiš. (11. června 2026)
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Pokračoval, že velkou zajímavostí je, že na střeše bude heliport a uvnitř rychlovýtahy. „Pacienta, který bude potřebovat urgentní péči, během několika málo minut dopraví na urgentní příjem, případně na operační sál,“ dodal Šimánek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO, který se čtvrtečního slavnostního zahájení výstavby účastnil, připomenul, že o pavilonu vláda jednala od roku 2017. „Nebylo to úplně snadné. Byly tam porodní bolesti. Je to největší investice v historii této nemocnice. Za státního rozpočtu jdou zhruba tři miliardy, zbytek z vlastních zdrojů nemocnice,“ sdělil ministr.

Nový pavilon podle Vojtěcha bude klíčovým zdravotnickým pracovištěm pro celý region, protože v pavilonu bude koncentrovaná chirurgická péče. „Tak, aby pacienti nemuseli být někam převáženi,“ prohlásil.

Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Premiér Andrej Babiš z ANO při zahájení stavby prohlásil, že zdravotnictví patří k prioritám vlády. „Ve zdravotnictví máme strašně moc projektů. Můžete se spolehnout, že to máme na prvním místě,“ uvedl předseda vlády.

Ředitel Šimánek uvedl, že v novém objektu budou například klinika anestezie a resuscitace, chirurgická klinika, urologická klinika, neurochirurgická klinika a klinika ortopedie a traumatologie.

Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS

Premiér po návštěvě areálu FN zajel také do firmy Škoda JS v Plzni, která je tradičním dodavatelem součástí jaderných elektráren a servisu. Usiluje také o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren.

Před nedávnem si britská společnost Rolls-Royce vybrala Škodu JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů.

Andrej Babiš navštívil také plzeňskou Doosan Škoda Power. Odpoledne má v plánu ještě návštěvu firmy Workpress Aviation a vpodvečer ho čeká setkání s občany.

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