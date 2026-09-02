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Léto končí, můžeme bilancovat: kde v Česku bylo vedro nejbrutálnější

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  19:50
Denní maxima ve čtvrtek. (2. září 2026)

Denní maxima ve čtvrtek. (2. září 2026) | foto: ČHMÚ - X

Denní maxima ve čtvrtek. (2. září 2026)
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S příchodem meteorologického podzimu se uzavřelo mimořádně teplé léto v Plzeňském a Karlovarském kraji. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Ten nejvýraznější zaznamenali v Plzni-Bolevci, kde naměřili 41,5 °C. Jde o nové absolutní maximum pro území obou krajů.

Začátek září přinese výrazně příjemnější teploty. Ve středu teploty v Plzeňském a Karlovarském kraji vystoupaly nejčastěji na 22 až 26 °C. Ráno bylo skoro jasno, během odpoledne ale oblačnosti přibývalo.

Léto bylo druhé nejteplejší za 65 let měření, padl i absolutní teplotní rekord

Teplotní rekordy během léta padaly na řadě meteorologických stanic. Ten nejvýraznější zaznamenali 4. srpna v Plzni-Bolevci, kde meteorologové naměřili 41,5 °C. Jde o nové absolutní teplotní maximum pro území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Na stanici v Bolevci zaznamenali od června do srpna celkem 31 tropických dní. Hned v jedenácti z nich teplota překročila 35 °C.

O víkendu přijde ochlazení

V dalších dnech už budou teploty výrazně mírnější. Ve čtvrtek vystoupí na 21 až 25 °C. Ráno a dopoledne bude převážně polojasno, později oblačnosti přibude. Výjimečně se mohou objevit přeháňky, zejména v Karlovarském kraji.

Pátek bude převážně slunečný, především odpoledne. Teploty vystoupí na 25 až 29 °C, na Plzeňsku může být ojediněle až 30 °C.

V sobotu přejde přes region od severozápadu studená fronta, která přinese ochlazení, více oblačnosti a srážky. V první polovině dne se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, výjimečně také bouřka. Nejpozději kolem poledne by měly srážky ustat a odpoledne začne oblačnosti ubývat.

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