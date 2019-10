Pirát se pověsil za sanitku, přejíždění přes dvojitou čáru ho přijde draho

Policejní mluvčí Dana Ladmanová potvrdila, že se motorista sám přihlásil na dopravním inspektorátu v Klatovech.

„Je to šestačtyřicetiletý muž z Klatovska,“ doplnila Ladmanová s tím, že řidič se podle záznamu pořízeného ze záchranářského auta dopustil nedovoleného předjíždění.

„Věc jsme postoupili na přestupkovou komisi Městského úřadu v Klatovech,“ uzavřela mluvčí.

Podle ní muž dostane sedm bodů do karty řidiče a také zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku. Hrozí mu také pokuta od pěti do 10 tisíc korun.

Jestli se šofér dopustil i dalšího přestupku, a to překročení rychlosti, nebylo prokázáno.

Řidič škodovky se za blikající a houkající sanitkou držel několik kilometrů. Převozový vůz přepravoval pacienta ze Sušice do nemocnice v Klatovech.

Na záznamu, který natočil zdravotník přes zadní sklo sanitky, je vidět, že když záchranářské auto objíždí jinou převozovou sanitku, která jí uhýbá na krajnici, předjíždí ji i škodovka. Při tomto manévru byl osobní vůz levými koly v protisměru za dvojitou plnou čárou. Záznam vznikl u Kocourova, kde vozidla sjíždějí z kopce zvaného Bukovák.

Nedaleko od místa, ze kterého je záznam, loni v listopadu při dopravní nehodě zahynuli dva lidé.

Martin Brejcha z krajské záchranné služby řekl, že s podobně bezohlednými řidiči se posádky setkávají téměř denně a je to podle něj vyslovený hazard.

Stejného názoru je i Václav Ircing z BESIPu. „Řidič se přejetím dvojité plné čáry dopustil hrubého přestupku. Kromě toho se pověsil těsně za sanitku, nedodržoval bezpečnou vzdálenost. Naštěstí nenastala situace, kdy by sanita musela rychle zabrzdit a nedošlo tak ke srážce. Byla to ale naprosto bezohledná jízda,“ říká Ircing a dodává, že agresivita na silnicích velmi narůstá.

Pirát se pověsil za sanitku (4. 9. 2019)