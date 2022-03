Práci pro Ukrajince máme, hlásí nemocnice, plzeňský pivovar i dopravce

Majitelé restaurací nabádají Ukrajince, že stačí napsat krátkou nabídku třeba na Facebook, a místo je zajištěné.

„Vítáme je a umíme je hned poslat obsluhovat. Jazyková bariéra sice existuje, ale hosté jsou nyní vůči Ukrajincům vstřícnější, tak to jde. Ukážou v jídelním lístku, co chtějí, a Ukrajinka to namarkuje do systému nebo restaurace vymyslí proces zaškolování. Naučíme je třeba pět frází,“ uvedl Luboš Kastner, zástupce v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kastner je zároveň spolumajitel firmy Hospodská, kam patří pět velkých plzeňských restaurací a jedna obří restaurace v Praze – Červený Jelen. Do Červeného Jelena prý už dva uprchlíci nastoupili, Plzeň na ně ale zatím čeká.

Kastner uprchlíkům doporučuje, aby si našli na Facebooku v okolí bydliště restauraci a přes zprávu poslali stručnou nabídku na pracovní místo. Firma Hospodská měla minulý týden 20 volných míst. „V celé republice je to v gastronomii 10 až 20 tisíc volných pracovních pozic,“ dodal Kastner.

Spokojené s náborem uprchlíků je Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, což je nezisková organizace založená krajem a krajskou hospodářskou komorou kvůli stabilizaci zaměstnanosti v regionu. Z řad uprchlíků totiž zajistila nemocnicím v Plzeňském a Jihočeském kraji jedenáct lékařů a 19 zdravotních sester. Uvedla to pracovnice centra Soňa Blasbalgová.

„Díky uprchlíkům bychom mohli pokrýt nedostatek lékařů a sester, který je dlouhodobý,“ upřesnila. Lékaři a sestry nejdříve do nemocnic nastoupí jako pomocné pracovní síly třeba do kuchyně.

Dlouhodobý nedostatek lékařů a sester

„Mezitím jim zajistíme nostrifikaci diplomu a následně povolení od ministerstva zdravotnictví. Všechny je ale ještě čeká aprobační zkouška, při které musí umět výborně česky. Na tu mají dva až tři roky. Následně musí ještě nějakou dobu pracovat pod dohledem,“ doplnila Blasbalgová. Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška potvrdil, že několik uprchlíků už v nemocnicích pracuje.

Mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář přiblížil, že v pivovarech v Plzni a Velkých Popovicích firma zaměstnala několik utečenců z Ukrajiny.

„Uvědomujeme si, že v této složité situaci je potřeba nabídnout lidem prchajícím před válkou pomocnou ruku. Jedná se zatím o jednotky, převážně ženy. Uplatnění našly především ve výrobě. U některých pozic jsme začali inzerovat informace nejen v češtině, ale i v ukrajinštině. Volné pozice ale nabízíme všem šikovným lidem bez ohledu na národnost,“ shrnul Kovář.

Sto lidí vezmeme hned, hlásí Arriva

Pomoc s vyřešením nedostatku řidičů si od uprchlíků z Ukrajiny slibuje také společnost Arriva, která zajišťuje v kraji autobusovou dopravu. I proto na svém webu vyvěsila inzeráty v ukrajinštině.

„S nedostatkem řidičů bojují všichni dopravci v republice. Situace se sice v poslední době zlepšila, ale pořád platí, že pokud by v celé Arrivě okamžitě chtělo nastoupit 100 lidí, vezmeme je. Budeme je brát jako nástupce těch, kteří odejdou do důchodu,“ uvedl Jan Holub, mluvčí Arrivy zaměstnávající v Česku na 3500 lidí. „Spolupracujeme s úřady práce i s úřady pro začleňování uprchlíků, kde zájemci o práci na nás mají kontakty,“ řekl.

Řidiče z Ukrajiny, kteří už ve firmě pracují, bere podle Holuba firma jako jakési náboráře, kteří mohou říci svým krajanům, jaké jsou ve firmě možnosti. Nejvíce Ukrajinců firma zaměstnává v Praze a ve středních Čechách.

„Když konflikt vypukl, všem svým ukrajinským zaměstnancům jsme nabídli možnost pomoci jim s dopravou rodinných příslušníků do Česka, což většina z nich využila,“ dodal Holub.