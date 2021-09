Bitva o velký pozemek u Borských polí, vyvolávací cena bude mnohem vyšší

První soutěž město vyhlásilo po stanovení podmínek, které musejí zájemci splnit. V prvním kole byly čtyři developerské firmy - Panattoni, CTP Invest, Accolade a IPD Invest 1.

Do druhého kola, kdy měla rozhodnout výše nabídnuté ceny, poslali zastupitelé Accolade a IDP Invest 1. Ve druhém kole pak Accolade předložila vyšší nabídku 163 milionů korun.

Nicméně v prvním kole vyřazená společnost CTP Invest poslala na radnici nabídku ve výši 200 milionů. A to byla hlavní příčina, proč se v pondělí zastupitelé rozhodli rozjetou soutěž zrušit a uspořádat novou.

Podle právních posudků, které si radnice nechala udělat, hrozilo v případě přijetí nižší nabídky a odmítnutí ceny vyšší o 37 milionů trestní stíhání a právní spory, ve kterých by mohlo město prohrát.

„Rada města podpořila návrh soutěž zrušit a uspořádat novou, která by byla jednokolová. Spočívala by v tom, že by kupující musel splnit veškeré podmínky nařízené Útvarem koncepce a rozvoje (ÚKR) a technickým úřadem,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS.

Kupující bude muset do konce září 2026 podat žádost o stavební povolení a do konce března 2029 dokončit stavbu a požádat o kolaudaci. V případě nedodržení termínu může město uplatnit sankci do výše 25 procent kupní ceny.

Do konce března 2029 musí být stavba hotová

Investor bude také například povinen vybudovat chodník a cyklostezku podél Folmavské ulice.

Mezi podmínky určené městem patří stanovení maximální výšky budov 15 metrů nebo maximální povolené zastavění pozemku 50 procent. Požadováno je také, aby budovy měly z 80 procent zelené střechy.

Město bude moci odstoupit od smlouvy, pokud například žádost o územní rozhodnutí nebude v souladu s podmínkami ÚKR a technického úřadu.

Proti nové soutěži byli například Piráti, kterým se nezamlouvala už první soutěž. Šéf klubu Pirátů Pavel Bosák upozorňoval, že město nebude mít záruky, že investor po kolaudaci nebude v novém objektu provozovat takzvanou montovnu pro výrobu bez větší přidané hodnoty.

Navrhoval neprodávat pozemek do doby, než se zajistí vymahatelnost zájmů města a než se vyřeší dopravní situace v oblasti kruhové křižovatky u Makra, které je už nyní přetížená.

Vítěze schválí zastupitelé v polovině listopadu

Už při projednávání první soutěže měl výhradu k prezentovaným projektům zájemců také opoziční zastupitel KDU-ČSL Petr Náhlík. „Pro mě jsou všechny firmy naprosto totožné. Všechny budou pronajímat haly. Ani jedna negarantuje výrobu, která by tam vydržela déle než rok,“ uvedl.

Připomenul, že na nedaleké kruhové křižovatce u Makra, do které bude ústit budovaný západní okruh, hrozí v případě dalšího nárůstu dopravy kolaps. Náhlík zároveň připustil, že město v ekonomické tísni způsobené koronavirovou krizí potřebuje hledat zdroje příjmů.

Většina zastupitelů novou soutěž v pondělí schválila. Vyvolávací cena bude 200 milionů korun a minimální příhoz půl milionu korun.

Město si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu i odmítnout učiněné nabídky až do doby podpisu kupní smlouvy. Nová soutěž má proběhnout tak, aby vítěze mohli zastupitelé schválit 15. listopadu 2021.