Rozloha požáru je podle Kasla hrubý odhad, velikost upřesní. „Požár už se dále nešíří, je ale v těžko dostupném terénu. Zajišťujeme dálkovou dopravu vody zhruba 300 metrů z velkokapacitních cisteren. Využíváme i čtyřkolky,“ dodal.
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Rozsáhlý požár lesa na Žďársku hasiči zvládli uhasit, škodu odhadli na 200 tisíc
Podle něj hoří nízký les a suchá tráva na zalesněné pasece. Z počátku byly vidět plameny, nyní se požár šíří v kořenovém systému porostu. Hasiči jej budou dohlídávat nejméně do neděle.
Podle mluvčího policie Michala Schöna je požár daleko od civilizace a neohrožuje obydlí ani silnice, řekl.