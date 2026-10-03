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Třetí stupeň poplachu na Tachovsku. Hasiči zasahují v nedostupném terénu

Autor: ,
  18:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeského kraje

Na Tachovsku u Lhoty u Stříbra hoří les ve špatně přístupném terénu. Hasiči požár o rozloze zhruba 300 krát 300 metrů dostávají pod kontrolu ve třetím stupni požárního poplachu, řekl velící důstojník Luboš Kasl. Na místě s lokalizací ohnisek hoření pomáhají i drony.

Rozloha požáru je podle Kasla hrubý odhad, velikost upřesní. „Požár už se dále nešíří, je ale v těžko dostupném terénu. Zajišťujeme dálkovou dopravu vody zhruba 300 metrů z velkokapacitních cisteren. Využíváme i čtyřkolky,“ dodal.

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Podle něj hoří nízký les a suchá tráva na zalesněné pasece. Z počátku byly vidět plameny, nyní se požár šíří v kořenovém systému porostu. Hasiči jej budou dohlídávat nejméně do neděle.

Podle mluvčího policie Michala Schöna je požár daleko od civilizace a neohrožuje obydlí ani silnice, řekl.

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