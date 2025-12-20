Hasiči na Domažlicku vyjeli k požáru, uvnitř domu našli už jen ohořelé tělo

„K nahlášenému požáru vyrazila jedna místní dobrovolná a jedna profesionální jednotka,“ přiblížil pro iDNES.cz mluvčí hasičů David Dopirák.
„Po vstupu do obydlí byly zjištěny stopy požáru a také nalezené lidské ohořelé tělo,“ doplnila krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Případ si nyní převzali domažličtí kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu. „Ta by měla objasnit přesnou příčinu úmrtí,“ dodala policejní mluvčí. Kriminalisté zároveň zjišťují všechny související okolnosti tragické události.