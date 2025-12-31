Zasažen byl půdní prostor a podkroví, které bylo silné zakouřené. „Půdní prostor jsme vyklidili a vyhledávali jsme skrytá ohniska. Zhruba ve čtvrt na šest jsme požár lokalizovali. Ke zraněním nedošlo a škoda je předběžně 700 tisíc korun,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.
|
V komíně se vznítily saze. Když přijeli hasiči, už z něj šlehaly plameny
U požáru zasahovaly jednotky hasičského sboru Plzeň střed a Slovany a dobrovolní hasiči ze Starého Plzence.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz