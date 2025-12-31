Špatně postavený komín způsobil požár rodinného domu na Plzeňsku

  12:08
Špatná konstrukce komínového tělesa stála za požárem rodinného domu v Bezručově ulici ve Starém Plzenci. Tři lidé se evakuovali před příjezdem hasičů. Událost se stala na Silvestra před pátou hodinou ranní.

Požár domu ve Starém Plzenci způsobil špatně postavený komín, tři osoby se evakuovaly. (31. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Zasažen byl půdní prostor a podkroví, které bylo silné zakouřené. „Půdní prostor jsme vyklidili a vyhledávali jsme skrytá ohniska. Zhruba ve čtvrt na šest jsme požár lokalizovali. Ke zraněním nedošlo a škoda je předběžně 700 tisíc korun,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

V komíně se vznítily saze. Když přijeli hasiči, už z něj šlehaly plameny

U požáru zasahovaly jednotky hasičského sboru Plzeň střed a Slovany a dobrovolní hasiči ze Starého Plzence.

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:48

Od hořící dodávky chytl i dům sousedů. Ve voze našli hasiči propanbutanové lahve

Hasiče zaměstnal požár dodávky v Tlučné na Plzeňsku. Oheň se přenesl i na...

V Tlučné na severním Plzeňsku hořela v úterý odpoledne obytná dodávka stojící pod přístřeškem rodinného domu. Oheň se částečně přenesl i na sousední obytný dům. Nikdo nebyl zraněn, škoda bude...

30. prosince 2025  18:56

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:32

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka

Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu....

29. prosince 2025  13:40

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:44

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země,...

26. prosince 2025  8:01

