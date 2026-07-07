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Velké požáry na Tachovsku. Plameny zachvátily pole i les, k hašení povolali také letadlo

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  18:06aktualizováno  19:04
S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hořelo na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči likvidují i další velké požáry v kraji. U Brodu nad Tichou povolali k hašení i letadla.

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S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. (7. července 2026)
S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. (7. července 2026)
S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. (7. července 2026)
S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. (7. července 2026)
S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. (7. července 2026)
6 fotografií

Velitel zásahu v případě požáru u Kšic si vzhledem k rozsahu vyžádal vyhlášení třetího ze čtyř stupňů požárního poplachu, řekl v úterý mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Zhruba po 40 minutách se hasičům podařilo požár lokalizovat, takže se dál nešíří. Na místo vyjelo k zásahu 16 jednotek hasičů.

„Už první informace od oznamovatelů hovořily o velkém požáru se silným černým kouřem. Po příjezdu na místo bylo potvrzeno, že hoří pole na ploše přibližně 300krát 400 metrů,“ uvedl Poncar.

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Hasiči zřizovali čerpací stanoviště, hledali vhodné příjezdové cesty k požáru a spolupracují s policií na zajištění příjezdové komunikace, která byla silně zakouřená. Krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková upřesnila, že policisté na žádost hasičů zcela uzavřeli silnici mezi Stříbrem a Kšicemi.

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K dalšímu požáru pole vyjely odpoledne jednotky také ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam silným větrem rozdmýchávaný oheň zasáhl plochu odhadnutou na šest hektarů strniště a sklizeného pole.

„Kvůli silnému větru se požár rychle šířil, proto byl postupně vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. K zásahu byly povolávané další profesionální i dobrovolné jednotky. Na místě zasahovali hasiči za podpory zemědělské techniky, která oborávala požářiště, aby zabránila dalšímu šíření požáru,“ popsal za hasiče Petr Poncar.

Po 17. hodině vyjeli hasiči k požáru lesa u Brodu nad Tichou na Tachovsku. I tam byl vyhlášený druhý stupeň poplachu, povoláno bylo 14 jednotek s 23 kusy techniky. Krátce po 18. hodině Poncar naznačil, že zdolat tento oheň bude hodně náročné. „Požár se dostal do korun stromů,“ informoval Petr Poncar. O půl hodiny později doplnil, že si velitel zásahu vyžádal k hašení i letadla. Požár je navíc podle hasičů v těžce dostupném terénu. V rámci mezikrajské výpomoci jsou na místě i dvě jednotky hasičů z Karlovarského kraje.

Také v Karlovarském kraji zasahovali hasiči u požárů lesa. U obce Arnoltov likvidovali požár lesního porostu v kamenitém a obtížně přístupném terénu. „Požár měl původně dvě samostatná ohniska, která se během šíření spojila v jedno. Kvůli náročnému terénu je při zásahu nasazena také hasičská čtyřkolka,“ informovali krajští hasiči na síti X. Nyní pokračují v likvidaci požáru a dohašování. Posléze začnou vyšetřovat příčinu jeho vzniku.

V červenci kromě těchto dvou požárů hasiči v Plzeňském kraji hasili do dneška čtyři požáry polního porostu a trávy a čtyři lesní požáry. Loni za stejnou dobu to bylo 12 lesních požárů a devět požárů polí a trávy, vyplývá ze statistik hasičů.

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