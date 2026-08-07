Od elektrokoloběžky začal hořet byt, hasiči vyvedli lidi z domu v maskách

Požár vznikl ve druhém patře bytového domu v Domažlické ulici nedaleko kruhového objezdu u Makra před pátou hodinou ráno.
„První jednotka byla na místě během několika minut a okamžitě zahájila hašení požáru jak z vnější, tak z vnitřní strany objektu. Požár byl lokalizován v 5:33 hodin,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Plameny byt, ve kterém požár vznikl, zcela zasáhly. Hasiči museli z objektu evakuovat celkem 22 lidí, devět z nich ve vyváděcích maskách.
Ošetření potřebovala jen jeden obyvatel. „Byla to osmatřicetiletá žena. Její zdravotní stav ale nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení, naše lékařka ji proto zanechala na místě,“ doplnil informace za záchrannou službu Luboš Bouček.
Podle Poncara požár, který napáchal škody za 2,5 milionu korun, vznikl od elektrokoloběžky. „Vyšetřovatel bude zjišťovat, co bylo příčinou jejího vznícení,“ uzavřel.