Opilá žena hodila na svíčku deku a zapálila byt, má podmínku a musí se léčit

Soud ženu uznal vinnou z obecného ohrožení z nedbalosti a vyměřil jí čtrnáctiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na dva roky. Nařídil jí také protialkoholní léčení a musí uhradit vzniklou škodu 800 tisíc korun. „Rozsudek není pravomocný,“ upozornil předseda senátu Petr Sperk.

Ženě hrozilo vězení na půl roku až pět let.

Podle obžaloby starší žena v opilosti v půl čtvrté ráno cestou na toaletu hodila deku na zapálenou vonnou svíčku, kterou nechala na dřevěném konferenčním stolku. Když deka začala hořet, odnesla ji do koupelny, kde se ji pokoušela sama uhasit. To se jí ale nepodařilo. Vyhořela část jejího bytu, poškodila se i fasáda domu a dým se dostal také do mnoha dalších bytů.

U požáru tehdy zasahovalo sedm jednotek hasičů, záchranná služba i policisté. Škoda přesáhla dva miliony korun.

Když k paneláku přijížděli místní hasiči, viděli, že z bytu v přízemí se valil hustý kouř. „Majitelka už byla mimo byt, vytáhl ji soused. Z bytu o patro výš jsme museli pomocí žebříku zachránit obyvatelku, která seděla na parapetu. Uvnitř jejího bytu nebylo možné být kvůli velkému množství kouře,“ popsali hasiči z Nýrska.

Hasiči tehdy evakuovali z oken bytů pomocí žebříků a plošiny čtyři lidi, dalších dvanáct vyvedli s dýchacími maskami po schodišti. „Následkem požáru došlo k vyhoření části přízemního bytu, vlivem vysokých teplot, kouře a spadlého popela došlo k poškození fasády domu, vnitřních společných prostor a také dalších bytů,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Záchranáři do nemocnice převezli jednatřicetiletého muže, který vyskočil z okna bytu v prvním patře a zranil se.

