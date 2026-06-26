Noční požár v klatovském hotelu, obětavá recepční skončila v nemocnici

Oznámení o požáru hotelu Rozvoj přijali hasiči po půl jedenácté v noci. „Požár vznikl na terase objektu, odkud se rozšířil na budovu. Hasiči po příjezdu nasadili několik hasebních proudů, zastavili přívod plynu, odpojili elektrickou energii a zahájili průzkum celého hotelu za použití dýchací techniky,“ informoval ráno mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Ještě před příjezdem jednotek sami opustili budovu čtyři lidé, další dva evakuovali hasiči. „Celkem bylo evakuováno šest osob. Průzkum následně potvrdil, že se uvnitř objektu již nikdo nenachází,“ pokračuje Poncar.
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Požár v bývalém plzeňském hotelu, z objektu evakuovali desítky lidí
Požár se devíti profesionálním i dobrovolných jednotkám hasičů podařilo lokalizovat krátce před půlnocí a po půl druhé v noci ho zcela zlikvidovali. Objekt následně odvětrali přetlakovou ventilací.
Na místě zasahovali také záchranáři. „Při zásahu se lehce zranil jeden z policistů, který byl po ošetření ponechán na místě. Výjezdová skupina pak transportovala k vyšetření do Klatovské nemocnice mladou recepční, která se během pokusů o alarmování ubytovaných lehce nadýchala zplodin hoření,“ uvedl za záchrannou službu Luboš Bouček.
Co bylo příčinou vzniku požáru i výše škody je předmětem dalšího vyšetřování, které bude pokračovat během pátečního dne. „Škoda se bude pohybovat v milionech korun,“ upozornil Poncar.
Veškerými okolnostmi vzniku vzniku požáru se zabývají také policisté. Ti zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.