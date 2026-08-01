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Hasiči jsou v pohotovosti. Kvůli vedrům a suchu platí mimořádná opatření

Jaroslav Nedvěd
  7:03
Požár pole u Vochova nedaleko Plzně (30. července 2026)

Požár pole u Vochova nedaleko Plzně (30. července 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Požár pole u Vochova nedaleko Plzně (30. července 2026)
Požár v obci Všepadly na Domažlicku (30. července 2026)
Požár v obci Všepadly na Domažlicku (30. července 2026)
Požár v obci Všepadly na Domažlicku (30. července 2026)
31 fotografií
V důsledku extrémního sucha a veder s teplotami přesahujícími 35 stupňů Celsia platí od pátku v celých západních Čechách mimořádná protipožární opatření. Nařízení, která je stanovila, vydalo nejprve hejtmanství Karlovarského a ve čtvrtek také kraje Plzeňského.

Hasiči v regionu v poledních týdnech zasahují mimořádně často. Hoří přitom i v lesích. Hasiči musejí zvládat klimatické podmínky a také si zajišťovat vodu, kterou k likvidaci požárů potřebují. Té je letos téměř všude zoufale málo.

Podle verdiktu plzeňského hejtmanství je od pátku zakázáno rozdělávání nebo udržovat ohně v rizikových oblastech lesů, lesoparků nebo na plochách s porosty, které umožňují šíření ohně. Nebo také v okruhu sto metrů kolem skladů sena a slámy. Zakázané je tam také kouření, používání pyrotechniky nebo dalších možných zdrojů ohně, jako jsou například lampiony.

Nesmí se rovněž používat voda ze zdrojů pro hašení a zapovězené jsou jízdy parních lokomotiv. Pro zemědělce platí, že před sklizní by měli nejprve rozorat pruh široký alespoň deset metrů po obvodu území sklizně.

Oheň se může šířit i pod zemí

Hasiči v posledních dnech musejí denně vyjíždět k mimořádnému počtu požárů. „Každý zásah ve volné přírodě, zejména v lese, vyžaduje obrovské množství hasičů a techniky. To se týká nejenom profesionálních, ale také dobrovolných hasičů, bez kterých se neobejdeme, protože potřebujeme vodu, které je málo a také na místech, kde hasíme, nemusí být k dispozici,“ prohlásil mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

Upozornil, že při hašení relativně malých ploch v lese je zapotřebí velké množství vody, než na louce nebo v městském prostředí, protože je nutné hrabanku v lese prolít do hloubky, protože se oheň může rozšířit pod zemí. Pokud je to ve větší hloubce, nezaregistrují to ani termokamery.

Požár pole u Vochova nedaleko Plzně (30. července 2026)
Požár pole u Vochova nedaleko Plzně (30. července 2026)
Požár v obci Všepadly na Domažlicku (30. července 2026)
Požár v obci Všepadly na Domažlicku (30. července 2026)
31 fotografií

„Proto se na těch místech po nějakou dobu nařizuje dohled dobrovolných jednotek nebo se domluvíme s lesními hospodáři, kteří tam pracují. Hlídají, aby se oheň znovu někde nezačal rozhořívat, což se stát může,“ uvedl.

Poncar připomenul, že zásahy v terénu jsou extrémně náročné nejenom na potřebné množství vody nebo techniky, ale také na fyzickou kondici a odolnost hasičů. Proto velitelé musejí dbát na to, aby své lidi včas střídali, a ti si mohli odpočinout a doplňovali tekutiny.

Podle mluvčího stojí za naprostou většinou požárů v přírodě lidský faktor. V případě polí souvisejí především s používáním zemědělské techniky, kdy například pokud má stroj technickou závadu, nebo když kombajn narazí na kámen a vznikne jiskra. V lesích sice může požár vzniknout zásahem blesku, ale mnohem častěji tím, že si lidé udělají oheň a nedohasí ho. „A tím nechci ukazovat na trampy, protože správný tramp oheň uhasí tak, že už se nerozhoří. Na rozdíl od nich se někteří lidé v přírodě neumějí dobře chovat,“ řekl.

Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci

Tvrdí, že zcela výjimečně může požár v terénu vzniknout od odhozené lahve s vodou, která může na slunci zafungovat jako lupa.

V posledních týdnech měli hasiči v Plzeňském kraji v přírodě dva mimořádně náročné zásahy, kdy jim v náročném terénu musel pomoci vrtulník s bambi vakem. Zhruba před týdnem se to týkalo požáru lesa u Velhartic a přibližně týden před tím u Brodu na Tichou na Stříbrsku.

V posledních desetiletích měli hasiči obrovské zásahy v roce 2015, který byl také mimořádně suchý. „Jeden byl u Plas na Plzeňsku a potom v Pavlovsku na Rokycansku,“ vybavuje si Poncar.

V letošním velmi suchém roce už před prázdninami na riziko vzniku požárů v přírodě upozorňovala Správa Národního parku Šumava. Zdůrazňovala, že je i na jindy zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad tisíc metrů dosahují teploty třiceti stupňů Celsia, což je pro toto území netypické. Správci proto připomínali, že na území národního parku je možné rozdělávat oheň (včetně všech druhů vařičů), pouze v zastavěném a zastavitelném území obcí a na místech k tomu vyhrazených. Na základě těchto pravidel proto není možné rozdělávat oheň ani na sedmi nouzových nocovištích, která je možné využít k přespání.

„Požární riziko je velmi vysoké, a proto prosíme všechny návštěvníky, aby se chovali ohleduplně a platná pravidla dodržovali v plné míře. V této souvislosti připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. On totiž i malý nedopalek může způsobit velký požár,“ uvedl mluvčí správy parku Jan Dvořák.

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