Při požáru bytovky v Plzni zemřela žena, dva policisté se nadýchali kouře

Autor: ,
  10:20
Při pátečním požáru bytového domu v plzeňské Smrkové ulici zemřel člověk. Hasiči evakuovali dvě patra domu. Při odpoledním zásahu se dva policisté nadýchali kouře. Hořet začalo v šestém patře bytového domu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

„Kvůli požáru jsme evakuovali páté a šesté patro, celkem 18 lidí. V bytě jsme pak objevili ženu, kterou jsme vynesli a předali záchranné službě. Zřejmě ale následně po převozu zemřela,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Po 17. hodině se hasičům podařilo oheň dostat pod kontrolu. Po uhašení se postarali o odvětrání domu. Škoda zatím nebyla vyčíslena, požár zničil téměř celý zasažený byt.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.