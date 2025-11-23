V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před plameny utéct.

Na likvidaci požáru drážního domku se podílelo deset jednotek hasičů. | foto: Správa železnic

„Po zahájení hasebních prací došlo uvnitř k výbuchu tlakové láhve, která byla dopředu avizovaná, že se nachází v kuchyni,“ uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček. Práci hasičů komplikoval i složitý terén, kvůli kterému nebylo možné použít výškovou techniku.

Na likvidaci ohně se podílelo deset profesionálních i dobrovolných jednotek včetně hasičů Správy železnice z Plzně.

Po dobu likvidace požáru byl provoz na železniční trati číslo 180 úplně zastavený. Hrozilo nebezpečí výbuchu dalších tlakových lahví.

„Ve 12.07 jsme provoz obnovili s omezením rychlosti v místě události,“ doplnil Martin Kavka, mluvčí Správy železnic.

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

Tragédie na Tachovsku. V hořícím autě zemřel mladík, další jsou těžce zranění

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku v neděli bouralo osobní auto. Jeden mladý muž zemřel na místě a tři další jsou těžce zranění. Zdravotnické operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahovalo osm...

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Přestavěná kruhová křižovatka v Plzni na Borských polích funguje měsíc. Někteří...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:28

Na co zírá mašinfíra: Výlet podhůřím Šumavy z Horažďovic do Klatov

Dvojice motorových vozů Stadler RS1 Regio Shuttle společnosti GW Train Regio v...

S dnešním Mašinfírou si vyzkoušíme nevyzpytatelnost pošumavského počasí. Na konci dubna jsme mezi stanicemi Horažďovice předměstí a Klatovy zažili jak krásné jaro s rozkvetlými stromy, tak sněhovou...

23. listopadu 2025

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

22. listopadu 2025  7:03

Schleiss umazal vajíčko, proti Litvínovu skóroval hned dvakrát

Hokejisté Plzně slaví gól v duelu s Olomoucí.

Prolomil střelecké trápení a na vítězství s Litvínovem 7:2 se podílel hned dvěma zásahy. Pro Jana Schleisse se jednalo ve 24. kole o vůbec první branky této sezony.

21. listopadu 2025  15:26

Seniora v Klatovech přejelo vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil

Ilustrační snímek

Ke smrtelné nehodě v Klatovech vyjížděly ve čtvrtek všechny záchranné složky. Zraněnému staršímu řidiči už ale nedokázali pomoct. Muže přejelo jeho vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil.

21. listopadu 2025  12:33,  aktualizováno  13:53

Štěňata živořila ve zdevastované chatě bez světla a vody, skončila v útulku

Veterináři odebrali muži šest psů, které choval ve zdevastované chatě v Nekmíři...

Veterináři odebrali chovateli z Nekmíře za Plzeňsku dva dospělé psy a čtyři štěňata. Zvířata živořila ve zdevastované chatě, ve které byla tma, a hrozný nepořádek. Dospělí psi byli pohublí a štěňata...

21. listopadu 2025  11:35

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

21. listopadu 2025  10:56

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

20. listopadu 2025  17:27,  aktualizováno  17:52

Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...

20. listopadu 2025  17:30

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

20. listopadu 2025  15:42

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

