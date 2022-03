Potravinová banka vydává dvakrát tolik jídla, chybí přesnídávky a sunar

„Od víkendu nám volají organizace, se kterými spolupracujeme a podporujeme je potravinami, že jich potřebují více. Kopíruje to vlnu příjezdu uprchlíků. Reagujeme, organizacím dodáváme víc, aby mohly zásobovat konkrétní lidi,“ řekl Lukáš Bakala, ředitel Potravinové banky Plzeň.

Protože ještě nebyla dlouhodobě plánovaná velká sbírka, sklad v Plzni na Borech není zaplněný tak, jak to bývá bezprostředně po ní. I proto aktuálně žádají na sociálních sítích o pomoc drobné dárce, aby do skladů přinášeli nejen potraviny, ale i věci a jídlo určené dětem.

„V uprchlické vlně jsou hlavně matky s dětmi, protože muži museli zůstat na Ukrajině. Především bychom tedy potřebovali věci pro menší děti. Zejména přesnídávky, sunary a podobné potřeby. Je nám jasné, že to jsou dražší komodity, které se při běžných sbírkách tolik nevybírají. Proto jich je ve skladech nedostatek,“ upozornil Bakala na současné priority.

Při pravidelných sbírkách, které se konají v obchodních centrech, lidé většinou do sbírkových košů dávají těstoviny, mouku, trvanlivé pečivo, hygienické potřeby, někdy i dětské pleny. Obyvatelé Plzeňského kraje, kteří se do sbírek zapojují, většinou do košů dají metráky potravin. Potravinovou banku podporuje i řada velkých obchodních řetězců.

Současná uprchlická vlna je výjimečná nejen množstvím uprchlíků, ale i tím, že v ní jsou vesměs jen ženy s dětmi. Mnohdy přijíždějí jen s jednou taškou, do které na poslední chvíli naházely jen opravdu základní a nejpotřebnější věci.

Přesnídávky a sunary pro děti

Do plzeňské potravinové banky volají podle jejího ředitele s žádostí o pomoc i jednotlivci. „Automaticky je převádíme na organizace, kde se mohou přímo domluvit i na ubytování. Tam lidé přesně vědí, jak žadatelům pomoci, co pro ně udělat. Právě tam dostanou potraviny, nápoje i drogerii,“ popsal ředitel potravinové banky.

Plzeňská potravinová banka funguje od roku 2014. Založily ji charitní a další organizace v Plzeňském kraji, které pomáhají lidem v nouzi. Shromažďuje, skladuje a vydává potraviny spolupracujícím charitativním a humanitárním organizacím Plzeňského kraje.

Ze zveřejněných dat vyplývá, že v roce 2020 vydala 146 tun potravin, které využilo 29 odběratelských organizací. Ty jimi podpořily 8 143 lidí v nouzi.