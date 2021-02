Maryška, Francin a Pepin z Postřižin ožívají v plzeňském divadle

Příběh odehrávající se v pivovaru se stal slavným zejména díky legendární filmové adaptaci, kde ústřední trojici Maryška, Francin a Pepin hrají s velkou bravurou Magda Vášáryová, Jiří Schmitzer a Jaromír Hanzlík.

„Je to, jak se říká, výzva, protože ten film zná téměř každý. A jestli z něj něco dělá to, čím je, tak je to právě Magda Vášáryová v hlavní roli. Samozřejmě jsem cítila určitý závazek. Nicméně my jsme se rozhodli nedělat adaptaci snímku, ale původní knihy,“ říká představitelka ústřední ženské postavy Jana Ondrušková.

Je pro ni velkou ctí vystoupit právě v tomto představení. „Je to nádhera, tak jenom nezkazit ten krásný hrabalovský jazyk, který je zároveň i poměrně těžký. Vždycky říkám, že naučit se text je to nejjednodušší. V tomto případě něco takového ovšem neplatí. Jde vlastně o jednu velkou báseň, jedno velké souvětí. Tady se vyplatí na text se zaměřit a potom si jenom hrát,“ podotýká.

Své pojetí role se snažila vést jinak, než jak je známé z filmu, ale určitým podobnostem se samozřejmě vyhnout nejde.

„Inspirace pro mě tkví v tom, že když jsem sledovala paní Vášáryovou, je na ní hezky vidět, že ta krása není vnější, ale vyvěrá zevnitř. O to jde. Maryška je pořád hravá dívka, i když je dospělá,“ říká Jana Ondrušková.

Celé představení je hodně závislé na ústřední trojici postav, a také velmi živelné. „Je velmi důležité, kdo role ztvárňuje. A když Pepina hraje Michal Štěrba, má to tah na branku. Už při zkoušení jiné inscenace jsem mu říkala: Míšo, musíš tak křičet? Já tě slyším. Takže když hraje Pepina, je to ještě zveličené,“ sděluje s úsměvem.

Už méně veselý je fakt, že kvůli vládním opatřením mohou divadelníci představení sehrát jen jako zkoušku před prázdným hledištěm. „Je to nepříjemná věc, kvůli tomu, že nemáme hnací motor. Normálně už se touhle dobou chvějeme na diváky. A oni nám dávají odezvu,“ svěřuje se.

Vděčnou, ale zároveň náročnou roli hlučného strýce Pepina v Plzni hraje Michal Štěrba. Filmové pojetí této postavy od Jaromíra Hanzlíka, má v hlavě hodně zaryté. Jakékoliv srovnávání odmítá.

„Bojovat s panem Hanzlíkem v roli Pepina, je asi stejné, jako kdybyste mi říkal, že si občas chodím zaběhat, a tak bych se mohl utkat na sto metrů s Usainem Boltem. Od něj bych si nechal dát autogram, stejně tak od pana Hanzlíka, a tím veškeré srovnání končí, protože oba dva mi asi výrazně utečou,“ řekl.

Roli hlučného strýce Pepina hraje Michal Štěrba

Porovnání ztěžuje také fakt, že filmové i divadelní prostředky jsou diametrálně odlišné. „Pro mě naštěstí. Samozřejmě jsem film viděl asi stokrát. Teď jsem si ho ovšem schválně nepouštěl. Stejně se ale člověk přistihne, že třeba ve scéně na komíně se mu to prolíná. Uvědomí si, že už tohle někdo hrál a byl výborný, stejně jako celý film. Myslím si ale, že režisér Šimon Dominik se k poetice původní látky hlásí a věřím, že se výsledek podaří,“ míní Štěrba.

Proč roli dostal právě on, je prý nad slunce jasné. „Tvrdí se, že když je potřeba, aby někdo u nás v divadle hodně přehrával, tak se to dá mě. Všichni jsou tady ti intelektuálově, kdežto já jsem kluk od vidlí. Takže Apolena Veldová šla při obsazování cestou nejmenšího odporu. Kdo má držku nejrozšklebenější, dostane Pepina,“ prozrazuje herec. Ten tak trochu lituje své parťáky z jeviště Janu Ondruškovou a Libora Stacha. „Dovedu si představit, že zrovna oni dva chodí ze zkoušek absolutně zničení. Dostávat moje řvaní a hlášky ze třiceti centimetrů, musí být hrozné,“ podotýká.

Pro činoherní soubor jsou Postřižiny po citlivém rodinném dramatu Králičí nora a rozverné komedii Španělská muška třetí inscenací v této sezoně, kterou kvůli uzavření divadel nemůže představit divákům.