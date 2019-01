Lupič na Plzeňsku přepadl čtyři pošty, dříve byl za to samé odsouzen

12:23 , aktualizováno 12:23

Kriminalisté dopadli lupiče, který od loňského října přepadl na Plzeňsku a Domažlicku čtyři pošty. Odnesl si desítky tisíc korun. Čtyřiatřicetiletému recidivistovi hrozí, že se až na deset let vrátí zpátky do vězení, kde už za to samé nějaký čas pobýval.