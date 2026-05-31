Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Autor:
  9:24
Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly předpovědi meteorologů. Ženu odvezl z místa vrtulník Letecké záchranné služby.
foto: ZZS PK

Podzámčí je malá osada poblíž zříceniny hradu Rýzmberk severně od Kdyně. „Žena narozená v roce 1961 byla zavalena stromem. Utrpěla středně těžká zranění, po ošetření, zajištění a při vědomí, byla předána Letecké záchranné službě k transportu do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Andrea Divišová.

Policejní mluvčí Michaela Reindlová později upřesnila, že se podle dosud zjištěných skutečností jednalo o nešťastnou shodu okolností. „Vlivem silného poryvu větru došlo v dané lokalitě k vyvrácení několika stromů. Jeden z nich následně dopadl na přítomnou ženu a zranil ji,“ řekla Reindlová.

Hasiči vyjížděli v sobotu v regionu ke dvěma desítkám technických zásahů především na Domažlicku a Tachovsku.

