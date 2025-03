Vzbudí se i stokrát za hodinu. Čekání na vyšetření poruch spánku se zkrátilo

Na klinice přibudou i další nové přístroje pro ambulantní diagnostiku. Celkové náklady na rekonstrukci centra, kde se také školí další lékaři z celé České republiky, vyšla včetně vybavení na téměř osm milionů korun.

Plzeňské centrum se specializuje především na léčbu spánkové apnoe, tedy pauzy v dýchání během spánku. „Tento problém má přibližně deset procent populace, ale lidé o něm stále příliš nevědí. Dokonce ani někteří odborní lékaři. Když k nim pacient přijde s tím, že je po ránu unavený, nevyspalý, bolí ho hlava, a neuvede, že chrápe, často si nevědí rady,“ popsala Jana Vyskočilová, vedoucí Spánkového centra a plicního oddělení na EUC Klinice Plzeň a místopředsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, která se problematice spánku věnuje od devadesátých let.

Spánková apnoe je podle ní multioborovou záležitostí, kterou se zabývají i další specialisté: plicní lékaři, neurologové, kardiochirurgové, otorinolaryngologové či psychiatři. A také diabetologové a internisté, protože tato choroba je typická pro pacienty s obezitou, vysokým krevním tlakem nebo diabetem.

„Neprovádíme léčení poruch spánku, ale pouze poruch dýchání ve spánku, kdy se dýchání během spánku zastaví na deset sekund a víc, a to se opakuje i stokrát a víckrát za hodinu. Během toho nastane mikroprobuzení, aby se lidé nadechli, tím se naruší struktura spánku. Zkrátka spánek neprobíhá tak, jak by měl, nejde do hlubokých stadií a lidé jsou pak během dne unavení,“ vysvětlila Vyskočilová.

Připomněla, že po České republice funguje více než sto spánkových center či ambulancí. Ještě pořád jsou kraje, kde je čekací doba rok, což je případ třeba Zlína, v EUC Klinice Plzeň je čekací doba na první vyšetření měsíc.

Za týden v Plzni provedou 50 diagnostik a u zhruba třiceti lidí zavedou léčbu. Spánkovou apnoí podle Vyskočilové trpí hlavně muži, protože ženské pohlavní hormony mají ochrannou funkci pro dýchání, po menopauze se výskyt nemoci ale u obou pohlaví srovná.

Kam je posadíte, tam spí

„Jsou pacienti, kteří jsou během dne tak unavení, že nemohou nic dělat, fungují metodou, kam je posadíte, tam spí. Ale když začneme s léčením, řeknou, že po první noci s maskou a kompresorem vedle postele se konečně vyspí a během dne jsou odpočatí,“ vypráví vedoucí centra.

Domů totiž dostanou masku, s kterou musí spát, ta je napojená na přetlakový přístroj, jenž dokáže udržet kontinuální pozitivní tlak dýchacích cest.

Jedna z kanceláří spánkového centra je plná počítačů, na kterých se objevují v noci záznamy pacientů, kteří se diagnostikují. „Na obrazovkách vidíme průběh EKG, EEG, pohyby nohou, apnoické fáze, kdy člověk nedýchá víc jak deset sekund. Někteří pacienti jsou proto téměř celou noc poloprobuzení,“ uvedla pracovnice centra Adéla Matusová.

Podle ní přicházejí do centra děti, mladí, starší i senioři. „Část pacientů je s léčením velmi spokojená, ale někdo se s přístrojem nesžije a odmítne ho,“ řekla Matusová. Záleží totiž na tom, jak těžkou spánkovou apnoi mají, protože kdo má poruchu slabší, nevidí v léčení takový efekt a pak třeba léčení odmítne.

„My jim pak vylíčíme rizika neléčené spánkové apnoe, což je vyšší riziko infarktu, mrtvice, úmrtí ve spánku, obezita, diabetes, hypertenze. Pak už je rozhodnutí na nich,“ popsala pracovnice. Připomněla i to, že pokud odmítnou léčbu, jedinou možností zlepšení je u těch s obezitou zhubnout. Pak totiž ke zlepšení dojde i bez přístrojů.

Právě v souvislosti s epidemií obezity podle Vyskočilové přibývá i poruch spánku.