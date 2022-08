Co bude s bývalou památkově chráněnou porodnicí? Majitel chce dostavbu

Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva uvedla, že řízení o zrušení památkové ochrany ještě nebylo ukončeno. „Správní orgán v současnosti čeká na další podklady pro rozhodnutí. Termín vydání rozhodnutí a ukončení správního řízení zatím nelze předvídat,“ sdělila.

Vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu v Plzni Pavel Domanický uvedl, že upuštění od památkové ochrany se pravděpodobně týká severní části areálu. V této zadní části pozemku, blíže k centru města, chce totiž majitel vybudovat novostavbu, která by měla zaplnit celou šířku pozemku.

„Půdorysem i objemem by měla být větší než historická budova,“ sdělil. K tomuto pojetí majitele Domanický sdělil jen to, že podle zákona by mělo využití památky vycházet z jejích kapacitních možností.

Podle názoru památkářů by měla být budova zachovaná, protože je to vynikající meziválečná architektura. Areál byl postaven v letech 1937 až 1938 na půdorysu písmene T podle projektu architekta Václava Kleina jako budova obecné, měšťanské a mateřské školy. Svému účelu však vlastně ani nesloužila, protože již za druhé světové války byla upravena na nemocnici a později na porodnici. Ve své době byla budova navržena jako jedna z nejmodernějších škol na Plzeňsku.

Plocha dvorního traktu, kde chce majitel postavit nový objekt, má podobu neudržované zahrady, kde jsou i vzrostlé stromy. „Budova měla být místní dominantou, kolem které měla vzniknout obytná čtvrť. Ta tam z velké části vznikla podle předválečného regulačního plánu. Jen okolí dnešní Francouzské třídy vypadá jinak, ale ani to budově příliš neuškodilo,“ popsal Domanický.

Toho mrzí, že objekt chátrá. Přiblížil, že nejméně dva roky jsou na objektu promáčené atiky plochých střech. „Svědčí to o tom, že tam nefungují dešťové svody, které jsou umístěné za atikami. Přitom udržovat ve funkčním stavu okapní vpustě a svody není tak velká finanční zátěž,“ konstatoval Domanický s tím, že majitel by měl chtít mít budovu v pořádku, i když neví, co s ní bude.

„Pokud do ní nechá zatékat, její hodnota klesá a náklady na budoucí opravu se zvedají,“ přiblížil.

Někdejší porodnice na Slovanech v Plzni přestala fungovat v roce 2007, když fakultní nemocnice postavila novou porodnici na Lochotíně. O nevyužitou budovu na velmi atraktivním místě pak mělo zájem především vedení radnice městského obvodu Plzeň-Slovany. Chtělo totiž dům využít na zařízení pro seniory.

Komplex pro seniory

Město mělo příležitost získat od státu objekt zadarmo, ale ve vedení radnice k tomu nebyla vůle. V roce 2013 pak budovu koupila za zhruba 25 milionů korun společnost Petranox. Za tou stojí plzeňský právník Pavel Cink. Na otázku, jestli jeho cílem není nechat budovu zchátrat a na jejím místě postavit například byty, jak se o tom spekulovalo v případě městských lázní, odpověděl, že to v žádném případě není jeho cílem.

Na místě hodlá vybudovat komplex pro seniory, kde budou nejen samostatné byty, které jim budou sloužit, ale i klasický domov pro seniory. „Už jsme chtěli začít areál modernizovat, ale snažíme se dojít ke kompromisu s pracovníky památkové péče, aby provoz budovy dával ekonomický smysl,“ sdělil Cink s tím, že při modernizaci chce zachovat původní ráz budovy, která se mu velmi líbí.

Toho, že budova dopadne jako bývalé městské lázně, se nebojí starosta městského obvodu Plzeň-Slovany Lumír Aschenbrenner. „Podobného osudu se neobávám, protože v tomto případě, na rozdíl od bývalých městských lázní, má majitel o jejím využití jasnou představu. Podle mých informací se v současné době čeká na vyjádření Památkového ústavu,“ sdělil starosta.

S majitelem prý obvod v pravidelném kontaktu není, ale došlo například k dohodě o možném využití prostor před objektem pro veřejné parkování. „Žádnou možnost k ovlivnění projektu obvod nemá, nicméně naše poslední oficiální stanovisko bylo pro urychlené dořešení budoucnosti tohoto objektu. Rozhodující bude stanovisko památkářů,“ dodal Aschenbrenner.