Plastové pouzdro objevil popelář v plzeňské ulici Klatovská v pátek odpoledne. „Čtyřiatřicetiletý muž přišel ke služebnímu vozidlu s tím, že má u sebe větší obnos peněz a má je v úmyslu odevzdat,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Mifková.
Po ohledání nálezu vyšlo najevo, že pouzdro obsahuje množství bankovek v hodnotě 100 a 50 euro. Jejich výsledná částka se vyšplhala až na 20 tisíc eur, což v přepočtu činí bezmála půl milionu českých korun. Kromě peněz v tašce ležely i platební karty a osobní doklady.
I díky tomu nebylo pro policii nijak náročné jejich vlastníka identifikovat. „Policisté zjistili, že finanční hotovost patří sedmapadesátiletému muži, který pár týdnů předtím zemřel. Jeho dcery poté při vyklízení bytu a pozůstalosti věci včetně plastového obalu s penězi, kterého si zřejmě nevšimly, vyhodily do popelnice,“ popsala situaci Mifková.
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Podle ní se peníze v rámci dědického řízení k těmto ženám zřejmě dostanou zpět.
„Za svůj čin si muž zaslouží respekt a poděkování. V případě, že by si hotovost ponechal, byl by podezřelý ze spáchání trestného činu zatajení nálezu,“ upozorňuje mluvčí.