Vandal strhl z památníku americkou vlajku a pak vztyčil pravici, hledají ho strážníci

  9:01
Vlajka Spojených států amerických u pomníku Díky, Ameriko! v Plzni se v úterý stala terčem vandala. Neznámý muž ji strhl a poté, co odcházel pryč, zvedl pravou pravou ruku nad hlavu. Vše zaznamenal městský kamerový systém, strážníci po muži pátrají.

O tom, že u pomníku leží na zemi vlajka, dostali strážníci oznámení v úterý po 22. hodině. „Hlídka vyjížděla v úterý večer k oznámení o spadlé vlajce Spojených států amerických u pomníku Díky, Ameriko!,“ potvrdila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Neznámý vandal strhl z pomníku Díky, Ameriko! v Plzni americkou vlajku.

Hlídka se přímo z místa spojila se strážníkem, který měl službu a který už v tu dobu na záznamu z kamer zjišťoval, jak se vlajka na zem mohla dostat a zda jí někdo nepomohl.

„A pomohl. Z kamerových záznamů zjistil, že kolem vlajky procházel neznámý muž, který za ni zatáhl, čímž došlo k jejímu stržení,“ popsala mluvčí.

Na záznamu z kamery je dále vidět, jak vandal v riflích, tmavé bundě a s kapucí od mikiny přes hlavu poté od památníku odchází a pravou paži má při tom vztyčenou nad hlavu.

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Strážníci následně kontaktovali Správu veřejného statku města Plzně, aby o incidentu věděli a mohli co nejdříve vlajku vrátit na své místo.

„Jednání muže bylo zadokumentováno a spolu s kamerovým záznamem předáno správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku,“ dodala Pužmanová s tím, že po vandalovi pátrají. „Přivítáme jakékoliv poznatky k dané osobě,“ žádá mluvčí veřejnost.

6. května 2026
