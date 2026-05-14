O tom, že u pomníku leží na zemi vlajka, dostali strážníci oznámení v úterý po 22. hodině. „Hlídka vyjížděla v úterý večer k oznámení o spadlé vlajce Spojených států amerických u pomníku Díky, Ameriko!,“ potvrdila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Hlídka se přímo z místa spojila se strážníkem, který měl službu a který už v tu dobu na záznamu z kamer zjišťoval, jak se vlajka na zem mohla dostat a zda jí někdo nepomohl.
„A pomohl. Z kamerových záznamů zjistil, že kolem vlajky procházel neznámý muž, který za ni zatáhl, čímž došlo k jejímu stržení,“ popsala mluvčí.
Na záznamu z kamery je dále vidět, jak vandal v riflích, tmavé bundě a s kapucí od mikiny přes hlavu poté od památníku odchází a pravou paži má při tom vztyčenou nad hlavu.
Strážníci následně kontaktovali Správu veřejného statku města Plzně, aby o incidentu věděli a mohli co nejdříve vlajku vrátit na své místo.
„Jednání muže bylo zadokumentováno a spolu s kamerovým záznamem předáno správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku,“ dodala Pužmanová s tím, že po vandalovi pátrají. „Přivítáme jakékoliv poznatky k dané osobě,“ žádá mluvčí veřejnost.
6. května 2026