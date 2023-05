Emmerová oznámila konec v ČSSD, spolustraníci to považují za zradu

„Je to stejný příběh jako Jan Látka, který byl za ČSSD senátorem, starostou v Domažlicích, poslancem. Nakonec udělal veletoč a na kraji je součástí zastupitelského klubu ANO,“ komentoval odchod Emmerové někdejší primátor Plzně a bývalý šéf krajského předsednictva ČSSD Martin Zrzavecký.

„Tito lidé ukázali svoji tvář. Pro ČSSD to znamená pouze to, aby se poučila a příště, až bude vybírat osobnosti do svého čela, vybírala lidi, kteří ji v budoucnu nezradí,“ dodal.

Spor začal po krajském puči

V dopise, který Emmerová poslala městské organizaci ČSSD v Plzni a který má MF DNES k dispozici, stojí, že odchází z několika důvodů.

„Nejdůležitější je počínání krajského předsedy ČSSD Ivo Grünera. Ten byl bohužel zvolen krajským předsedou, což mě utvrzuje v tom, že situace ČSSD v Plzeňském kraji je skutečně žalostná. Jeho chování na veřejnosti směrem ke mně je nepřístojné a budí pozornost minimálně nejen krajských zastupitelů a úředníků Krajského úřadu Plzeňského kraje. To opravdu nemám zapotřebí...“ napsala Emmerová.

Spor se odehrál na krajském zastupitelstvu loni v únoru po takzvaném krajském puči, kdy z čela kraje vypadlo seskupení Spolu a do party Pirátů, STAN a PRO PLZEŇ přibylo ANO. Tehdy se na kraji lidé ve funkcích měnili a Emmerová podle svých slov dostala nabídku od Josefa Bernarda (za STAN, dříve ČSSD) být předsedkyní kontrolního výboru, což je uvolněná a poměrně dobře placená funkce.

Nakonec se kvůli tomu sešlo krajské předsednictvo ČSSD, jehož výsledkem mělo být to, aby Grüner ani Emmerová nabídku nepodpořili.

„O žádnou funkci jsem neusilovala. Ve čtvrtek večer mi volal Josef Bernard, že mě rada kraje navrhla na předsedkyni kontrolního výboru. Sdělil mi, že musím říci v pátek Ivo Grünerovi, aby to jako předseda zastupitelského klubu ČSSD poslal jako návrh. Grünerovi jsem zavolala a on zuřil,“ popsala Emmerová. Tu překvapilo, že Grüner následně svolal zasedání krajského předsednictva ČSSD.

Emmerová byla podle svých slov instruovaná Bernardem, že když Grüner nebude chtít návrh poslat, má napsat hejtmanovi sama, že návrh na předsedkyni kontrolního výboru přijímá.

„To jsem udělala, ale jen proto, že byla časová tíseň, jinak bych to neudělala. Že to bylo neobvyklé, si uvědomuji, ale já jsem se nikomu nenabízela, byla jsem oslovena,“ popsala Emmerová, která si prý myslela, že Grüner nabídku zhodnotí tak, že je dobře, když ČSSD bude mít šéfa kontrolního výboru.

Politické obchodování

„Beru to tak, že za zájmy ČSSD nekopal,“ popsala Emmerová. Zrzavecký, který byl tehdy šéfem krajského předsednictva ČSSD, Grünera za jeho postup pochválil. „Zachoval se, jak měl. Přišel s tím na krajské předsednictvo, bavili jsme se o tom a nepodpořili jsme to, protože strana nebyla oficiálně oslovena,“ sdělil Zrzavecký. Emmerová se podle jeho slov hájila i tím, že ani v minulosti se o funkcích nehlasovalo.

„To ale není pravda. Když se v roce 2008 měla stát hejtmankou, také se o tom hlasovalo na krajském předsednictvu, které je pro region nejvyšším politickým orgánem ČSSD,“ přiblížil Zrzavecký. „Tak jako paní docentka se člověk po 30 letech v politické straně nechová,“ myslí si Zrzavecký.

Podle něj měla být oslovena ČSSD a měla vybrat ze svých řad nejvhodnějšího kandidáta na předsedu kontrolního výboru. O tom, jestli by to byl Ivo Grüner, nebo paní docentka Emmerová by se rozhodlo ve svobodné volbě,“ nastínil Zrzavecký, podle kterého se jednalo vlastně o politické obchodování, na které strana nechtěla přistoupit.

Grüner si myslí, že se jednalo o politickou hru, aby nebyla předsedkyní kontrolního výboru členka ODS. „Nakonec jsem paní docentce řekl, že když někdo nominuje sám sebe na nějakou funkci, i když ví, že jeho politická strana s tím nesouhlasí, dělá ostudu,“ popsal Grüner.

Svůj hlas zkazila

A jak tajné hlasování nakonec dopadlo? „O dva hlasy jsem nevyhrála, jeden z hlasů byl můj, zkazila jsem totiž hlasování,“ přiznává Emmerová. Na dalším zastupitelstvu se konala nová volba, tu už ale vyhrála členka ODS. „Je to logické, protože je to nejsilnější opoziční strana, taková byla vždy na kraji pravidla,“ uvedl Grüner.

Milada Emmerová byla v letech 1967 až 1989 členkou KSČ, od roku 1994 členkou ČSSD. Mezi roky 1996 a 2004 a opět 2010 a 2012 působila jako poslankyně Poslanecké sněmovny, v letech 2004 až 2005 byla ministryní zdravotnictví ČR a od listopadu 2008 do září 2010 hejtmankou Plzeňského kraje.

„Milada Emmerová byla v ČSSD vždy preferovaná, získávala voliče, vždy byla na čele. V momentě, kdy je na tom ČSSD špatně, nemá už takovou sílu, mnozí se k ní obracejí zády, bohužel i včetně Milady Emmerové a to se prostě nedělá. Když strana potřebuje, má ji známá osobnost, která známost získala i díky straně, podpořit,“ myslí si Zrzavecký.