Politici opět obsazují křesla šéfů představenstev městských společností

Je to návrat ke zvyklosti, kdy nejvlivnější plzeňští politici obsazovali křesla předsedů představenstev plzeňské teplárny a dopravních podniků. Po nástupu nového vedení města se zřejmě obnovila praxe, která skončila v roce 2014.

Tehdy se totiž vedení Plzně rozhodlo role šéfů představenstev svěřit generálním ředitelům firem. Nyní se do křesla předsedy představenstva teplárny vrátil vlivný zástupce plzeňské ODS Roman Jurečko.

Představenstvo dopravních podniků povede Roman Zarzycký, šéf ANO na úrovni města i Plzeňského kraje.

Předsedou představenstva Vodárny Plzeň zůstává náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS.

Šéfem představenstva Vědeckotechnického parku Plzeň bude Petr Chvojka. Toho navrhlo ANO, ale v minulém volebním období byl radním za Občany Patrioty.

Nejnovější změna týkající se představenstev městských společností ukončila několik let trvající sliby některých politiků, že prosadí, aby v představenstvech byli odborníci a politici seděli pouze v dozorčích radách.

Radnice nyní navíc zvýšila počet míst v představenstvech. U dopravních podniků a vodárny z pěti na šest a u vědeckotechnického parku ze tří na pět.

Opoziční zastupitel Pavel Bosák (Piráti) chtěl vědět, proč se to děje. „Protože je větší počet členů koalice? Je to správně?“ ptal se. Náměstek primátora pro strategické řízení městských firem Roman Zarzycký to v podstatě potvrdil.

„Dohodou koaličních partnerů byly definovány podmínky koaliční spolupráce,“ reagoval Zarzycký. Tvrdil, že právě na základě dohody jsou proto v představenstvech zastoupeni lidé navržení všemi koaličními stranami. „To znamená – zlepšujeme kontrolu nad městskými společnostmi,“ prohlásil.

Náměstek primátora Michal Vozobule z TOP 09 řekl, že rozšíření počtu členů představenstva vnímá i jako snahu udržet v nich lidi, jako je generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus a u vodárny její bývalý generální ředitel Miloslav Vostrý.

„Ti tam zůstávají, protože mají v tom oboru velkou zkušenost a u dopravní podniků je navíc podmínka, aby v představenstvu byl držitel drážní licence,“ uvedl Vozobule. Nicméně připustil, že navýšení počtu členů představenstva vědeckotechnického parku je záležitost skutečně čistě politická.

V souvislosti s návratem Romana Jurečka (ODS) do pozice předsedy představenstva teplárny stojí za pozornost okolnosti, za kterých se funkce před více než čtyřmi roky sám vzdal.

Podle jeho slov souviselo jeho tehdejší rozhodnutí mimo jiné s tím, že ODS zažívala špatné časy, i s tím, že on dostával nálepku kmotra. „Má osoba je dneska tak kontroverzní, že bude, myslím, dobré, když si dám pauzu. Hodně jsem o tom přemýšlel. Mám pocit, že je dobré odcházet z vlastní vůle a ve vlastní režii,“ prohlásil v roce 2014 Jurečko.

Jurečko se postu šéfa teplárny před čtyřmi roky sám vzdal

Dnes má tedy zřejmě dojem, že se situace změnila a zamířil zpět.

Komunální politici v Plzni funkcemi v představenstvech zejména teplárny a dopravních podniků posilovali svůj vliv. V případě Plzeňské teplárenské je po jejím loňském spojení s Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) Daniela Křetínského postavení politiků v představenstvu ve vztahu k samotné společnosti slabší, než bývalo. Většina čtyř ze sedmi křesel v představenstvu totiž patří zástupcům EPH.

Za členství v představenstvech teplárny a dopravních podniků se zhruba osm roků vyplácí stejně vysoké odměny. U předsedů se jedná o zhruba 30 tisíc měsíčně, u řadových členů představenstev přibližně o polovinu méně. Odměny dosud nepobírali politici v uvolněných funkcích v samosprávě.