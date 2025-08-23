Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

Autor: ,
  16:59
V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Policista měl údajně pozitivní test na alkohol i drogy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Plzeň

„Případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat,“ citovaly Novinky.cz mluvčí GIBS Andreu Štorchovou. Mluvčí neuvedla, zda byl policista pod vlivem návykových látek a zda inspekce věc prověřuje jako trestný čin.

Bližší informace nesdělila ani mluvčí plzeňské krajské policie Eva Červenková. Potvrdila pouze, že účastníkem nehody byl policista z krajského ředitelství. Neuvedla, zda byl v době nehody ve službě.

Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že záchranáři u nehody ošetřili muže a s lehčím zraněním ho převezli do zdravotnického zařízení.

