Policista napadl na dálnici cyklistu, dostal podmínku a přijde o práci

Dnešní rozsudek je pravomocný. Policista Karel Sojka přijde o práci.

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni tak potvrdil rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-jih z května, který Sojkovi udělil roční trest vězení s podmínečným odkladem na stejně dlouhou dobu. Navíc musí odsouzený cyklistovi uhradit 20 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřený zásah do osobnostních práv.

„Odvolání Karla Sojky proti rozsudku okresního soudu se zamítá. Obžalovaný naplnil všechny znaky skutkové podstaty přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Jednání obžalovaného bylo opakované, nezvládl své emoce. Jako policista selhal. Tímto způsobem nemůže jednat. Nikdo nesmí být podroben ponižujícímu zacházení,“ vysvětlil soudce Krajského soudu v Plzni.

Incident se odehrál loni 13. července dopoledne. Pětatřicetiletý cizinec se vydal na kole po dálnici D5, kam ho zavedla navigace. Netušil, že se po dálnici nesmí jezdit na kole. U sjezdu na Ejpovice ho zastavila policejní hlídka.

Incident zaznamenala kamera v policejním autě

Policista Karel Sojka spolu s kolegou muži udělili pokutu za to, že neoprávněně užil k jízdě po dálnici kolo. Celý incident natočila kamera ve služebním autě.

„V okamžiku, kdy cizinec ihned neuposlechl výzvy k předložení dokladů, jej obžalovaný fyzicky napadl. Pravou rukou ho chytil za dres, začal s ním třást, pak ho stejnou rukou chytil v oblasti krku. Následně ho udeřil do tváře a z ruky mu vytrhl vystavenou poukázku k zaplacení pokuty. Pak mu ji zmuchlanou vrátil zpět a poškozeného silněji udeřil dlaní do hlavy, čímž mu srazil přilbu. Poškozený se pro ni sehnul a nasadil si ji zpět na hlavu. Když se ptal policisty, proč ho udeřil, odpověděl mu: ‚Nes.. mi, kur...‘ A nazval poškozeného idiotem,“ popsal soudce incident.

Druhá silnější rána, po které spadl cyklista na zem, přišla poté, co si vyfotil poznávací značku policejního auta. Po chvilce cizinec vstal, nasedl na kolo a odjel pryč.

„Nechtěl jsem nikomu ublížit. Chtěl jsem jen zamezit horším následkům, které hrozily na dálnici. Mám dvě děti, auta kolem nás jezdila necelé dva metry vysokou rychlostí. V mém zájmu bylo situaci vyřešit na jiném místě, kde takové nebezpečí nehrozilo. Jenže on (cyklista) nechtěl odjet. Měli jsme s kolegou pocit, že nás schválně zdržuje,“ vysvětloval Sojka. Podle záznamu trvalo dvě a půl minuty, než cyklista vyndal z batohu doklady.

Souzený policista řekl, že svého jednání lituje. „Vím, že to bylo mimo zákonné postupy, kterých jsem se měl držet. Zvolil jsem nešťastný přístup. Dnes bych to řešil jinak. Řešil jsem to tak, jako můj otec, když jsem neposlouchal,“ tvrdil Karel Sojka a dodal, že cyklistovi nabízel vyšší finanční narovnání, než určil soud. Ten však na nabídku nepřistoupil.