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Stovky zbraní, mezi nimi i unikáty. Na západě Čech skončila zbraňová amnestie

Petr Ježek
  8:20
Britský samopal Sten MKII byl jednou ze zbraní Pražského povstání. Tento...

Britský samopal Sten MKII byl jednou ze zbraní Pražského povstání. Tento konkrétní kus odevzdaný v rámci amnestie na Plzeňsku, skončí v muzeu. | foto: Policie ČR

Jedním z odevzdaných unikátů v Plzeňském kraji byla i dvouhlavňová signální...
Opakovací malorážka ze Spojených států amerických odevzdaná v Plzeňském kraji
Útočná puška SG 44 (Sturmgewehr) odevzdaná v Karlovarském kraji
Švýcarská puška Karabiner Modell 1931 včetně bodáku a příručky švýcarské...
10 fotografií
Několik unikátů přinesli lidé v Plzeňském kraji policistům při půlroční zbraňové amnestii, která skončila 30. června. Celkem policisté zkoumají 417 zbraní, několik výjezdů měli i pyrotechnici kvůli dělostřelecké munici nebo granátům. V Karlovarském kraji lidé předali policistům 125 zbraní, 11 759 kusů střeliva a dalších 72 kusů munice.

Podle plzeňského policejního mluvčího Ondřeje Hodana jsou mezi odevzdanými zbraněmi i skutečné unikáty. „Jedním z nich je dvouhlavňová signální pistole vyráběná v roce 1936 v německém Suhlu jen a pouze pro potřeby luftwaffe. S takovým kouskem se policisté setkali vůbec poprvé. Bohužel je však velice poškozená a různě upravovaná,“ popsal Hodan jednu ze zbraní.

Za zmínku podle něj stojí i britský samopal Sten MKII. „Byl použitý při bojích na pražských barikádách v rámci Pražského povstání v květnu 1945. Bude předán do muzea, kde si ho budou moci návštěvníci prohlédnout,“ přiblížil další osud unikátní zbraně Hodan.

Britský samopal Sten MKII byl jednou ze zbraní Pražského povstání. Tento konkrétní kus odevzdaný v rámci amnestie na Plzeňsku, skončí v muzeu.
Jedním z odevzdaných unikátů v Plzeňském kraji byla i dvouhlavňová signální pistole vyráběná v roce 1936 v německém Suhlu jen a pouze pro potřeby luftwaffe..
Opakovací malorážka ze Spojených států amerických odevzdaná v Plzeňském kraji
Útočná puška SG 44 (Sturmgewehr) odevzdaná v Karlovarském kraji
10 fotografií

Třetí zajímavostí pak podle něj byla opakovací malorážka ze Spojených států amerických. „Ta byla s největší pravděpodobností vyrobena mezi lety 1914–1915 v North Haven ve státě Connecticut. Má vcelku unikátní systém nabíjení a zásobníku. Podle Centrálního registru zbraní se jedná o jediný kus v České republice,“ vypočítal policista Ondřej Hodan.

Lidé přinesli v průběhu letošní amnestie policistům v Plzeňském kraji kromě zbraní i 8 299 nábojů a 10 kusů munice. Kvůli těmto 10 kusům museli pokaždé vyjíždět policejní pyrotechnici. „Do kategorie munice podle zákona patří například dělostřelecká munice, ruční granáty, cvičné granáty, rakety, raketové střely nebo i letecké pumy,“ uzavřel Hodan.

Všechny odevzdané zbraně zkoumají balistici. Mimo jiné zjišťují, jestli s některou z nich nebyl v minulosti spáchaný trestný čin.

Ukradené zbraně se vrátily majitelům

Karlovarská policejní mluvčí Kateřina Pešková připomněla, že letos lidé v kraji odevzdali více zbraní a střeliva než při stejné akci před pěti lety. Ta tehdy končila až v polovině prázdnin.

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Letos podle Peškové policisté zjistili, že mezi odevzdanými zbraněmi jich je pět pocházejících z trestné činnosti, to samé policisté zjistili u dvou odevzdaných částí zbraní. „V minulosti byly odcizeny při vloupání do dvou rodinných domů,“ upřesnila Pešková.

Další zajímavostí podle ní je, že i když zdejší kraj patří mezi oblasti s bohatou důlní minulostí, v rámci amnestie nezaznamenali ani jeden případ přinesení výbušnin. Při předchozích amnestiích však lidé výbušniny přinášeli.

I v Karlovarském kraji lidé přinášeli na policii zajímavé zbraně. „Celkem pět zbraní spadalo do kategorie R1, tedy zbraní samočinných. Jednalo se o sběratelské zbraně pocházející z období druhé světové války. Mezi nimi byl například německý samopal MP40, známý pod označením ‚Schmeisser‘ nebo útočná puška SG 44 (Sturmgewehr). Policisté převzali také historicky cennou pistoli Walther Model 1, kterou stejnojmenná německá firma uvedla jako první zbraň na trh, nebo švýcarskou pušku Karabiner Modell 1931 včetně bodáku a příručky švýcarské armády. Nechyběly ani zajímavé lovecké zbraně,“ vyjmenovala Kateřina Pešková.

Výbuch před pěti lety

Při zbraňové amnestii před pěti roky lidé v Plzeňském kraji přinesli policistům přes 200 zbraní. Kuriózní situace tehdy nastala tři dny před koncem akce. Na obvodní oddělení policie ve Stodu na jižním Plzeňsku volal muž, že v lese našel stovky nábojů a odnesl je domů.

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„Když policisté přijeli k oznamovateli domů, zjistili, že muž má v plastové přepravce, která byla naplněná vodou, uloženo celkem 386 kusů německých nábojů z druhé světové války, ráže 20 mm, které se používaly do německých leteckých kanonů,“ uvedla policejní krajského ředitelství mluvčí Pavla Burešová.

Na místo tehdy vyjeli policisté z pyrotechnické služby, kteří následně zajistili jejich bezpečný odpal. Vzhledem k charakteristice střeliva a zajištění bezpečnosti nebyl možný delší převoz munice, a proto její likvidace proběhla, se souhlasem majitele objektu, v nedaleké bývalé továrně.

„Samotná příprava pro bezpečnou likvidaci trvala policistům přes dvě hodiny. Museli nejdříve v zemi vyhloubit patřičný prostor pro uložení nábojů a jejich následné bezpečné zneškodnění. Při odpalu použili pyrotechnici několik kilogramů plastické trhaviny,“ popsala tehdy zásah Burešová. Zároveň varovala, aby při podobných nálezech lidé s municí nemanipulovali, nechali ji na místě a okamžitě informovali policisty.

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