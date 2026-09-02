„Muže kolegové ze zásahové jednotky nyní zadrželi. Vše se obešlo bez zranění a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Zbraně budou z naší strany zajištěny,“ uzavřela zásah policie na síti X.
Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Nebe nad Plzní ovládl impozantní shelf cloud, meteorologové zveřejnili video
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil video mohutného shelf cloudu, který se v pondělí ráno vyskytl nad Plzní.
Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo
Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...
Jako by hořela celá obec. Požár vzal domov sedmi lidem, plameny se šířily po krovu
Zkáza. Tak popsala starostka Bezvěrova na Plzeňsku Jana Petrů spoušť po nočním požáru, který zachvátil řadu čtyř rodinných domů. Jejich obyvatelé postávají na ulici a pozorují hasiče, kteří likvidují...
Plameny šlehají ze střechy, volal oznamovatel. Na Plzeňsku shořely čtyři domy
Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár, který zachvátil čtyři řadové rodinné domy v Bezvěrově na Plzeňsku. Sedm lidí hasiči evakuovali, dva lidé byli zraněni.
Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela
Policisté zasahovali v Plzni na Doubravce, kde se údajně v jednom z rodinných domů nacházel muž, který ničil vybavení. Jelikož je držitelem několika zbraní, vyjela na místo i zásahová jednotka. Ta...
Zájem o parkování v novém domě Atom byl malý, město snížilo cenu na polovic
Po dvou měsících provozu nového parkovacího domu Atom v Sokolovské ulici na Severním Předměstí v Plzni město snížilo cenu za využívání placených parkovacích míst na polovinu. O placené parkování byl...
Nejhorší jsou výjezdy, kdy jde o životy dětí, říká záchranář a vysvětluje, proč končí
Neobvyklé rozloučení připravili kolegové doktoru Bronislavu Dvořákovi, který v pondělí nastoupil na svoji poslední službu na výjezdovém stanovišti záchranné služby v plzeňské Lidické ulici. U...
Plzeň vstoupí do sezony bez Jandače na střídačce, po sedmi letech je v Lize mistrů
Zřejmě až do listopadu bude na střídačce hokejistů Plzně chybět hlavní trenér Josef Jandač, který se zotavuje po druhé operaci Achillovy šlachy. Zápasy na začátku nové sezony ale bude sledovat z...
Když jsem přišla do kuchyně, právě bodal do manžela, líčí matka synovo běsnění
Jen krátce byl dnes u hlavního líčení na Krajského soudu v Plzni devětadvacetiletý narkoman Tomáš B., který podle obžaloby předloni v bytě ubodal mladšího bratra a vážně pobodal otce. „Nic si...
Léta krmila tisíce Škodováků, teď se bude známá plzeňská vývařovna bourat
Někdejší škodovácká Centrální výrobna jídel, což byla vývařovna s kuchyní a jídelnou v plzeňské Korandově ulici, brzy zmizí. Mohutná budova vedle zdi areálu Škodovky byla vystavěna v druhé polovině...
Partnerku škrtil, tloukl a potopil jí hlavu pod vodu, soudí muže za týrání
Hádky, napadání, ale i škrcení, potopení hlavy do vody nebo postříkání sprejem určeným ke zneškodnění útočníka. Ke konfliktům partnerů opakovaně vyjížděli policisté. Takové bylo několikaleté soužití...
Nebe nad Plzní ovládl impozantní shelf cloud, meteorologové zveřejnili video
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil video mohutného shelf cloudu, který se v pondělí ráno vyskytl nad Plzní.
Na metalovém festivalu zemřel fanoušek, pořadatel akci předčasně ukončil
Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici na Klatovsku. Pětapadesátiletý fanoušek tvrdé muziky tam náhle zkolaboval a zemřel. Případem se zabývají kriminalisté.
Chyběl hlavně moment překvapení, řekl Gabriel po svém plzeňském debutu
Pětadvacetiletý obránce Adam Gabriel má za sebou premiéru v dresu plzeňské Viktorie. Dva dny po svém přestupu z Midtjyllandu na západ Čech nastoupil v nedělním ligovém duelu proti Slovácku. V novém...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Holčička spadla při akci na Plzeňsku do ohně, je vážně popálená
Vrtulník letecké záchranné služby z Líní přepravil v sobotu na popáleninové centrum do pražských Vinohrad dítě předškolního věku. Dívenka spadla v obci Lipnice u Spáleného Poříčí na Plzeňsku do ohně...
Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli
Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....