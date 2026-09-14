Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rozsekám vás, uřežu hlavy. Zásahovka zadržela muže, který policistům hrozil mečem

Autor: ,
  18:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Až pět let vězení hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži, který na Rokycansku opakovaně vyhrožoval policistům, a to i se samurajským mečem katanou. V pátek ho zadržela zásahová jednotka a kriminalisté ho následně obvinili ze dvou trestných činů. Soud však nevyhověl návrhu na vazbu, muž tak bude stíhaný na svobodě.

Ve středu 2. září večer přijali policisté z Radnic na Rokycansku oznámení o tom, že muž schválně blokuje motocyklem silnici v jedné z okolních obcí.

„Jakmile spatřil policejní hlídku, okamžitě začal kolegy vulgárně urážet a odmítal motocykl odstranit. Zároveň měl na zádech v pochvě katanu, kterou během komunikace vytáhl a začal s ní šermovat různými směry. Zároveň dodával, že za nimi půjde a rozseká je,“ popsal situaci Hodan.

Napadl turisty pálkou a katanou. Prodavač z Prahy čelí obžalobě z pokusu o vraždu

Muž sice podle něj po výzvě meč odložil, avšak dál se choval agresivně a policistům nadával. Ti proto použili donucovací prostředky, muž jim pak katanu vydal.

S vydáním meče se ale nechtěl smířit, a tak 10. září zavolal na linku 158 a vulgárně se dožadoval vrácení katany. K jeho bydlišti proto vyjela policejní hlídka, kterou muž podle Hodana začal hrubě urážet. Policistům také řekl, že už má nový meč a stejně jim uřeže hlavy.

Za útok katanou na turisty dostal vietnamský prodavač 12 let vězení a vyhoštění z Česka

Hlídka muže opět zadržela a po nezbytných úkonech se opět dostal na svobodu. O den později se prostřednictvím datové schránky obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů a mimo jiné napsal, že pokud to inspekce nevyřeší, někoho z policistů „sejme,“ uvedl Hodan.

Vyšetřovatelé vyhodnotili všechny incidenty, muže o několik hodin později zadržela zásahová jednotka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Dolecké hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu

Děvčata z SDH Dolce na Plzeňsku se fotí do kalendáře. Letos již počtvrté....

Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí

Sestřih zápasu
Zleva Mick van Buren (Hradec Králové) v souboji o míč s Merchasem Doskim z...

Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....

Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let

Premium
Třiadvacetiletý mladík (vpravo) podle obžaloby natlačil mladou dívku v...

Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku,...

Je na hranici životnosti. Silničáři uzavřou šestikilometrový úsek dálnice D5

Uzavírka šestikilometrového úseku dálnice začne v pondělí, už v pátek ale...

V pondělí začne na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem další uzavírka kvůli vybourání 30 let starého betonového povrchu a jeho nahrazení novým. K deseti kilometrům mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou...

Rozsekám vás, uřežu hlavy. Zásahovka zadržela muže, který policistům hrozil mečem

ilustrační snímek

Až pět let vězení hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži, který na Rokycansku opakovaně vyhrožoval policistům, a to i se samurajským mečem katanou. V pátek ho zadržela zásahová jednotka a kriminalisté ho...

14. září 2026  18:28

Situace s kontaminací na Šumavě není havarijní. Sanaci provede armáda, řekl Babiš

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Chemická jednotka Armády České republiky se podle premiéra Andreje Babiše postará o sanaci kontaminované zeminy v bývalém vojenském prostoru uvnitř Národního parku Šumava. Podle něj zakázka ukáže,...

14. září 2026  15:11,  aktualizováno  16:15

Muže viní z polití expartnerky kyselinou, u soudu došlo i na zkoušku z pravopisu

Premium
Obžalovaný Gejza H. u Krajského soud v Plzni.

Asi dvacetihlavá skupina Romů přišla v pondělí před soudní síň podpořit Gejzu H. z Plzně, který čelí obžalobě z ublížení na zdraví. Podle spisu pětašedesátiletý muž polil svou bývalou družku...

14. září 2026  14:37

Vražda na Borech. Sám mě o to požádal, řekl muž, který uškrtil spoluvězně

Premium
Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

Za loňskou říjnovou vraždu spoluvězně na cele věznice na Borech potrestal Krajský soud v Plzni devětadvacetiletého Patrika Pila 17 lety vězení. Podle obžaloby o patnáct let staršího muže uškrtil....

14. září 2026  12:25

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

13. září 2026  14:59,  aktualizováno  17:35

Základ je nebát se experimentovat. Říká studentka, která navrhla filmovou cenu

Tereza Cicvárková, studentka Fakulty designu a umění ZČU v Plzni, vytvořila...

Cenu Ledňáček filmového festivalu Finále Plzeň i cenu Anděl za dobrovolnickou činnost vytvořila Tereza Cicvárková. „Hledám ve věcech kolem sebe stále inspiraci, když jedu vlakem, tramvají nebo sedím...

13. září 2026  7:26

Padal do prázdna, pak Fribourg skolil. Daří se nám rovnat nejlepším, těší Filipa

Plzeňský Matyáš Filip slaví gól svého týmu proti Pardubicím.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byl takřka u všeho důležitého, co plzeňští hokejisté při vítězství 4:2 ve Fribourgu předvedli. Zapsal nahrávku, tři plusové body, a především - svou trefou rozhodl utkání. „Měl jsem štěstí, jak se ke...

12. září 2026  8:25

Skoky, klopenky i jízda po zdi. U Chlumu vzniká unikátní ráj pro cyklisty

Relaxační centrum Posed vzniká v místě, kde začíná cyklostezka, přírodní park...

U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Obě budovy s dřevěným obložením už stojí, ale ještě nejsou dokončené....

12. září 2026  7:02

Je na hranici životnosti. Silničáři uzavřou šestikilometrový úsek dálnice D5

Uzavírka šestikilometrového úseku dálnice začne v pondělí, už v pátek ale...

V pondělí začne na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem další uzavírka kvůli vybourání 30 let starého betonového povrchu a jeho nahrazení novým. K deseti kilometrům mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou...

11. září 2026  15:31

Problém není nový. Na Šumavě kontaminaci zeminy řešili už před šesti lety

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Rozsáhlá sanace bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda na Šumavě na území Národního parku Šumava, kterou nyní připravuje ministerstvo životního prostředí, navazuje na průzkumy a dílčí sanační práce...

11. září 2026  14:52

Nenechat se zhltnout drakem. Fribourg proti Plzni v LM, souboj neporažených

Pozor na něj! Nástup hokejistů Fribourgu doprovází dračí figurína.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku A není to příběh jako z pohádky? Než byl na začátku prosince roku 1937 klub HC Fribourg-Gottéron, páteční soupeř plzeňských hokejistů v Lize mistrů (začátek v 19.45 hodin), oficiálně založen,...

11. září 2026  14:09

Po letech čekání se házenkáři dočkali. Plzeň začala stavět sportovní halu

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly. Ta vyroste na Borských polích v...

Město Plzeň zahájilo stavbu víceúčelové sportovní haly v oblasti Borských polí nedaleko areálu Západočeské univerzity. Hala má sloužit zejména házenkářům klubu TALENT Plzeň, ale také například...

11. září 2026  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet