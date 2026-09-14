Ve středu 2. září večer přijali policisté z Radnic na Rokycansku oznámení o tom, že muž schválně blokuje motocyklem silnici v jedné z okolních obcí.
„Jakmile spatřil policejní hlídku, okamžitě začal kolegy vulgárně urážet a odmítal motocykl odstranit. Zároveň měl na zádech v pochvě katanu, kterou během komunikace vytáhl a začal s ní šermovat různými směry. Zároveň dodával, že za nimi půjde a rozseká je,“ popsal situaci Hodan.
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Muž sice podle něj po výzvě meč odložil, avšak dál se choval agresivně a policistům nadával. Ti proto použili donucovací prostředky, muž jim pak katanu vydal.
S vydáním meče se ale nechtěl smířit, a tak 10. září zavolal na linku 158 a vulgárně se dožadoval vrácení katany. K jeho bydlišti proto vyjela policejní hlídka, kterou muž podle Hodana začal hrubě urážet. Policistům také řekl, že už má nový meč a stejně jim uřeže hlavy.
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Hlídka muže opět zadržela a po nezbytných úkonech se opět dostal na svobodu. O den později se prostřednictvím datové schránky obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů a mimo jiné napsal, že pokud to inspekce nevyřeší, někoho z policistů „sejme,“ uvedl Hodan.
Vyšetřovatelé vyhodnotili všechny incidenty, muže o několik hodin později zadržela zásahová jednotka.