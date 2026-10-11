Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Autor:
  19:41

Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026) | foto: Policie ČR

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům podařilo dotyčného vytipovat,“ uvedla policie. Kriminalisté případ překvalifikovali na vraždu ve stadiu pokusu.

Napadená žena si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel doposud neznámý muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. Následně z místa spěšně odjel.

Od té doby po něm intenzivně pátrala policie. „Případu jsme se věnovali s maximálním nasazením,“ uvedla v neděli po 19. hodině. Poděkovala také veřejnosti i médiím za zájem a spolupráci. „Po zveřejnění pátrání jsme přijali na naši tísňovou linku řadu telefonátů,“ pochválili policisté.

Útočník obviněný z pokusu o vraždu za bodnutí muže do zad je ve vazbě

Podle mluvčího záchranné služby Plzeňského kraje Luboše Boučka byla žena navzdory závažnému poranění při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Kriminalisté případ vyšetřují jako vraždu ve stadiu pokusu. „Více informací tedy poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ dodali.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů

Projekt na točnu tramvají v Plzni na Vinicích narazil na odpor.

Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...

Rozřezali historické desky. Inspekce tepe plzeňské památkáře za úpravu náměstí

Premium
Na plzeňském náměstí Republiky končí první část rekonstrukce. Na západní straně...

Pěkně se tam chodí i jezdí na kole, stromy zlepšují mikroklima, tvrdí vedení města Plzně k nové podobě centrálního náměstí Republiky, kde už roste první alej stromů. Část odborníků z památkové obce...

Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

Školák vylezl na střechu Pendolina a ujel tak několik kilometrů. Vlak museli zastavit

ilustrační snímek

Čtrnáctiletý chlapec riskoval život, když vylezl na střechu Pendolina ve stanici v Plzni. Po zastavení vlaku v Kozolupech mladík utekl, ale později jej vypátrali. České dráhy dlouhodobě upozorňují na...

Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026)

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům...

11. října 2026  19:41

V Plzni utvoří koalici vítězné ANO s PRO PLZEŇ a STAN, primátorem zůstane Zarzycký

Vítězné ANO se na koalici dohodlo s PRO PLZEŇ a STAN. Na snímku zleva: Libuše...

V Plzni se dnes na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři - hnutí PRO PLZEŇ a STAN. Oznámil to lídr ANO a současný primátor Roman Zarzycký.

11. října 2026  18:18,  aktualizováno  19:15

ODS vládne Klatovům 32 let a má šanci pokračovat. Salvetr i jeho místostarostové obhájili

Klatovy (27. 5. 2020)

V druhém největším městě v Plzeňském kraji v Klatovech, preferují voliči od roku 1994 ODS. Tahle tradice nebyla přerušena ani po 32 letech, občanští demokraté nyní opět vyhráli. A s nimi dosavadní...

11. října 2026  15:46

Plzeň má zastupovat Plzeňák. Řehku asi nepodpořím, říká končící senátor Aschenbrenner

Premium
Lumír Aschenbrenner byl senátorem od roku 2014. Senátorský post nyní neobhájil....

Dlouholetý plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner neobhájil mandát. Horní komoru parlamentu tak opouští po 12 letech. V jeho obvodu Plzeň-město, kde letos znovu kandidoval, skončil na třetím místě. Do...

11. října 2026  15:27

Volební účast byla nejvyšší za 15 let. A v některých obcích téměř stoprocentní

Volební účast v jednom z okrsků na pardubické ZŠ Štefánikova byla krátce před...

Volební účast v letošních komunálních volbách dosáhla podle konečných výsledků Českého statistického úřadu rovných 48 procent. Je to nejvíce od roku 2010, kdy k urnám přišlo 48,5 procenta voličů....

11. října 2026  15:13

Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří

Momentka z extraligového utkání Plzeň - Zubří

Házenkáři Plzně vyhráli šlágr 6. kola extraligy se Zubřím 30:27 a udrželi se v kontaktu s vedoucí Karvinou. Mistr ztrácí na svého největšího rivala z posledních let bod: Baník je dosud stoprocentní,...

11. října 2026  14:12

Bodl ženu do zad u Boleveckého rybníku a ujel na kole. Policisté zveřejnili snímky

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

10. října 2026  15:50,  aktualizováno  11. 10. 10:53

Školák vylezl na střechu Pendolina a ujel tak několik kilometrů. Vlak museli zastavit

ilustrační snímek

Čtrnáctiletý chlapec riskoval život, když vylezl na střechu Pendolina ve stanici v Plzni. Po zastavení vlaku v Kozolupech mladík utekl, ale později jej vypátrali. České dráhy dlouhodobě upozorňují na...

11. října 2026  10:34

Výsledky voleb v Plzni: ANO vyhrálo s velkým náskokem, na druhém místě je STAN

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Vítězem komunálních voleb v Plzni se stalo s velkým náskokem ANO s 31,69 procenta hlasů, druhé je hnutí STAN, které získalo 17,98 procenta. Třetí místo obsadila ODS, té vhodilo svůj hlas 15,43...

10. října 2026  19:15,  aktualizováno  11. 10. 8:32

Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová

Voliči posílají do druhého kola senátních voleb v Plzni Lucii Kantorovou z ANO...

V senátních volbách v Plzni posílají voliči do druhého kola bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Karla Řehku, který kandiduje za STAN, a Lucii Kantorovou z ANO. Rozdíl mezi...

10. října 2026  20:19,  aktualizováno  11. 10. 1:16

V Plzni jde do druhého kola Řehka a Kantorová, Aschenbrenner končí

Logo portálu iDNES.cz

Do druhého kola senátních voleb v obvodu postoupili bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka (STAN) se ziskem 32,86 procenta hlasů a náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová...

10. října 2026  20:38,  aktualizováno  11. 10. 1:13

Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026)

Nad severním obzorem mohou lidé v noci ze soboty na neděli pozorovat polární záři. Viditelná je však hlavně na jasné obloze. Ohlásil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jev již zachytily...

10. října 2026  23:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.