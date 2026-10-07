Incident se odehrál v kavárně Crosscafe v Solní ulici. Jak informoval server krimi-plzen, žena po vstupu do provozovny začala slovně napadat jednu ze zákaznic. Tu zachránila obsluha.
Šestatřicetiletá žena poté začala vyhrožovat, že podnik zapálí. Po chvíli se pokusila skrz větrací mříž hodit do sklepa provozovny zapálený hadr. Zpacifikovala ji vedoucí kavárny, a to i přes to, že na ni žena zaútočila. Dokázala ji pak zadržet až do příjezdu policie.
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„Mohu potvrdit, že došlo k fyzickému napadení,“ uvedla na dotaz redakce iDNES.cz plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Potvrdila také, že žena nebyla pod vlivem drog.
Policisté podle Raindlové aktuálně případ řeší jako přestupek. „Probíhá šetření, není tedy vyloučené, že případ překvalifikujeme na trestný čin,“ doplnila mluvčí.
Agresivní žena skončila v péči lékařů, podle dostupných informací měla negativní test na alkohol i drogy. „Ženu narozenou v roce 1990 jsme s doprovodem policistů transportovali do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření,“ potvrdil mluvčí záchranky Martin Štěpán.
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