Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

„Chlapce mladšího školního věku jsme na místě ošetřili a předali letecké záchrance,“ potvrdila Karolína Korčíková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Vrtulník zraněného transportoval do plzeňské fakultní nemocnice.
Mluvčí zdravotnických záchranářů konstatovala, že zranění, která chlapec utrpěl, byla středně těžká. O jejich rozsahu nemohla vzhledem k věku dítěte poskytnout bližší informace.
Případem se zabývají i policisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Ani ona ale s ohledem na věk zraněného neposkytla bližší informace.
Podle zjištění iDNES.cz byl pokousaný chlapec ročník 2018. K nešťastné události došlo ve chvíli, kdy byl s rodinou na návštěvě u známých. Podle informovaného zdroje pes dítě pokousal v obličeji.