Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

Autor:
  9:47
U nešťastné události zasahovali zdravotničtí záchranáři v neděli v Petrovicích u Sušice. Malého chlapce tam pokousal pes. Zranění dítěte vyhodnotili zdravotníci jako středně těžká a předali jej Letecké záchranné službě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Chlapce mladšího školního věku jsme na místě ošetřili a předali letecké záchrance,“ potvrdila Karolína Korčíková, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Vrtulník zraněného transportoval do plzeňské fakultní nemocnice.

Mluvčí zdravotnických záchranářů konstatovala, že zranění, která chlapec utrpěl, byla středně těžká. O jejich rozsahu nemohla vzhledem k věku dítěte poskytnout bližší informace.

Pes v Plzni napadl nezletilou dívku, jejímu whippetovi prokousl hlavu

Případem se zabývají i policisté. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Ani ona ale s ohledem na věk zraněného neposkytla bližší informace.

Podle zjištění iDNES.cz byl pokousaný chlapec ročník 2018. K nešťastné události došlo ve chvíli, kdy byl s rodinou na návštěvě u známých. Podle informovaného zdroje pes dítě pokousal v obličeji.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

U nešťastné události zasahovali zdravotničtí záchranáři v neděli v Petrovicích u Sušice. Malého chlapce tam pokousal pes. Zranění dítěte vyhodnotili zdravotníci jako středně těžká a předali jej...

29. září 2025  9:47

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Madlenka spustila lavinu dárců. Svíčková přišla po odběru dřeně k chuti

Hledáme ideálního dárce pro ani ne dvouletou Madlenku. Potřebujeme ho však najít poměrně rychle... Tato zpráva letos na jaře odstartovala po celém Česku nebývalou vlnu solidarity s holčičkou, která...

28. září 2025  8:22

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným...

27. září 2025  13:50

Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová

Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět jedničkou na kandidátce hnutí ANO v Plzeňském kraji. Ivana Mádlová tvrdí, že se chce hodně zaměřit na...

27. září 2025  9:23

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího...

27. září 2025

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11,  aktualizováno  16:42

Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...

26. září 2025  14:14

Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových...

26. září 2025  11:59

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.