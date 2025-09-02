Studna s chlazeným pivem se proměnila v past, dva muži se na dně přidusili

  10:20
Touha po studeném pěnivém moku málem stála v noci na úterý život dva muže v malé vesničce na Rakovnicku. Pivo si nechali chladit ve zhruba čtyři metry hluboké studni. Když pro něj lezli, přidusili se oxidem uhličitým. Na čerstvý vzduch jim pomohli záchranáři.

Dvěma mužům museli ze studny pomoct záchranáři. | foto: HZS Plzeňského kraje

Událost se stala v obci Kostelík na Rakovnicku, který leží těsně u hranice Středočeského a Plzeňského kraje.

Na místo vyjížděly složky IZS 1. září před 23. hodinou. „Ve studni se nacházely dvě osoby, které vykazovaly známky intoxikace. Náš příslušník sestoupil do studny a pomocí dýchacího přístroje naředil vzduch na dně studny, aby se uvnitř vytvořila dýchatelná atmosféra,“ uvedl Petr Poncar, mluvčí hasičů Plzeňského kraje.

Oxid uhličitý se podle Poncara mohl ve studni vyskytnout z mnoha důvodů. „V tomto případě to ale nejspíš vypadá tak, že si muži vzduch ve studni jednoduše vydýchali. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, proto zaplnil studnu odspoda,“ vysvětlil mluvčí hasičů.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez jakéhokoliv zápachu, je těžší než vzduch, takže se hromadí v nejnižších partiích studní či jeskyň. Jeho hlavním zdrojem je rozklad organických látek v půdě a na dně studny, produkovaný mikroorganismy.

Zdroj: ČTK

Jeden z přiotrávených mužů se ze studny dokázal dostat vlastními silami po žebříku, druhého vytáhli hasiči na laně. Oba pak vrtulník letecké záchranky transportoval do plzeňské nemocnice.

Na místě zasahovali záchranáři ze Středočeského i Plzeňského kraje.

„Dva muže ročník 1980 a 1986, kteří byli podchlazení a nadýchali se oxidu uhličitého, jsme po vytažení ze studny ošetřili, zajistili a předali do péče Letecké záchranné služby,“ uvedla mluvčí plzeňské záchranky Andrea Divišová. Oba podle ní byli pod vlivem alkoholu.

Případem se dále zabývají policisté ze Středočeského kraje.

