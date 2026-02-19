Běsnící muž stříkal slzný plyn, před policisty pak skočil ze sedmého patra

K případu vyjížděla sanita a policisté ve čtvrtek po poledni. Jak zjistil a redakce iDNES.cz, asi čtyřicetiletý muž se choval agresivně a po bytě stříkal slzný plyn.
„Zabýváme se případem pádu muže z okna. Ten na místě zemřel. Kriminalisté vyšetřují veškeré okolnosti této události,“ řekla k tragickému případu policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Jak se podařilo zjistit, agresivní muž se zasahujícím policistů vysmekl, otevřel okno a vyskočil ze sedmého patra.
„Náš lékař musel konstatovat exitus pro zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí plzeňské záchranky Andrea Divišová.
Posádka záchranky na místě ošetřila jednoho policistu, který byl zasažený pepřovým sprejem. „Následně jsme jej transportovali do zdravotnického zařízení,“ dodala Divišová.