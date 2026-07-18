Záchranáři k chlapečkovi dorazili, když už byl v bezvědomí a nedýchal. Podařilo se jim ho ještě resuscitovat a následně ho ve vážném stavu letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole, kde znovu zkolaboval. Lékařům se ho už oživit nepodařilo.
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Jako příčinu smrti uvádí server Novinky s odkazem na svůj zdroj udušení. Oficiálně ale příčina známá není. „Je nařízena soudní pitva. S ohledem na to, že případ je ve fázi prověřování a figuruje v něm dítě, není možné k němu prozatím sdělit žádné bližší informace,“ dodal mluvčí.